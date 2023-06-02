https://ria.ru/20230602/shebekino-1875845497.html

Белгородский губернатор рассказал о разрушениях в Шебекино после обстрелов

Белгородский губернатор рассказал о разрушениях в Шебекино после обстрелов - РИА Новости, 02.06.2023

Белгородский губернатор рассказал о разрушениях в Шебекино после обстрелов

Десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекино Белгородской области, на их восстановление потребуется около 13 миллиардов РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:33

2023-06-02T17:33

2023-06-02T17:33

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекино Белгородской области, на их восстановление потребуется около 13 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекино на данный момент 10 предприятий пострадали , <…> предварительно, нужно 13 миллиардов на восстановление", - сказал Гладков, отметив, что предприятия сейчас не работают.Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины