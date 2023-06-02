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Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 02.06.2023 (обновлено: 17:24 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875838773.html
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек - РИА Новости, 02.06.2023
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей, пострадавших с начала массированных обстрелов Шебекинского округа, выросло за двое... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:11
2023-06-02T17:24
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей, пострадавших с начала массированных обстрелов Шебекинского округа, выросло за двое суток до 16 человек. В четверг Гладков, публикуя сводку за сутки, сообщал о 12 раненных при обстрелах Шебекинского округа. "По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека", - отметил Гладков, публикуя в своем телеграм-канале сводку обстрелов за минувшие сутки. По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - проинформировал губернатор. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек

Белгородский губернатор Гладков: за сутки в Шебекино прилетело 850 снарядов с Украины

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей, пострадавших с начала массированных обстрелов Шебекинского округа, выросло за двое суток до 16 человек.
В четверг Гладков, публикуя сводку за сутки, сообщал о 12 раненных при обстрелах Шебекинского округа.
"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека", - отметил Гладков, публикуя в своем телеграм-канале сводку обстрелов за минувшие сутки.
По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - проинформировал губернатор.
Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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