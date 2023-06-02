https://ria.ru/20230602/shebekino-1875838773.html

Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек

Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек - РИА Новости, 02.06.2023

Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до 16 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей, пострадавших с начала массированных обстрелов Шебекинского округа, выросло за двое... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:11

2023-06-02T17:11

2023-06-02T17:24

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей, пострадавших с начала массированных обстрелов Шебекинского округа, выросло за двое суток до 16 человек. В четверг Гладков, публикуя сводку за сутки, сообщал о 12 раненных при обстрелах Шебекинского округа. "По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека", - отметил Гладков, публикуя в своем телеграм-канале сводку обстрелов за минувшие сутки. По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - проинформировал губернатор. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков