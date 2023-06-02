https://ria.ru/20230602/shebekino-1875835636.html
Белгородский губернатор рассказал об обстановке в Шебекино
Белгородский губернатор рассказал об обстановке в Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023
Белгородский губернатор рассказал об обстановке в Шебекино
Обстановка в Шебекино в пятницу спокойнее, чем накануне, когда на округ впервые упало более 850 снарядов, но возвращаться в город пока нельзя, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:02
2023-06-02T17:02
2023-06-02T17:02
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Обстановка в Шебекино в пятницу спокойнее, чем накануне, когда на округ впервые упало более 850 снарядов, но возвращаться в город пока нельзя, сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекино пока, если сравнивать со вчерашним днем, спокойно. Более 850 вчера упало на округ, мы ни разу не сталкивались с такой ситуацией. Находиться в Шебекино пока небезопасно, и мы не можем дать разрешения вернуться людям обратно", - сказал Гладков.По его словам, в Шебекино продолжают работать МЧС, полиция, администрация и другие силовые ведомства, чтобы предотвратить мародерства. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875758873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор рассказал об обстановке в Шебекино
Белгородский губернатор Гладков назвал обстановку в Шебекино спокойной, но небезопасной