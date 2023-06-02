https://ria.ru/20230602/shebekino-1875758873.html
Оставшимся в Шебекино жителям будут возить воду и лекарства
Оставшимся в Шебекино жителям будут возить воду и лекарства - РИА Новости, 02.06.2023
Оставшимся в Шебекино жителям будут возить воду и лекарства
Власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекино в Белгородской области жителей, планируется открыть ряд торговых точек,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:10
2023-06-02T13:10
2023-06-02T13:10
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
общество
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекино в Белгородской области жителей, планируется открыть ряд торговых точек, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Жданов написал в своем телеграм-канале, что власти продолжают вывозить людей из Шебекинского городского округа по поступившим заявкам. "Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов", - написал глава округа. Он отметил, что в городе Шебекино остается "достаточно большое" количество жителей. "Поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек. Сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения", - проинформировал Жданов. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Город Шебекино в ночь на четверг подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html
https://ria.ru/20230602/peregovory-1875758606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Общество
Оставшимся в Шебекино жителям будут возить воду и лекарства
Оставшимся в обстреливаемом Шебекино жителям будут возить воду и лекарства
БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости.
Власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекино в Белгородской области жителей, планируется открыть ряд торговых точек, сообщил
глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
Жданов написал в своем телеграм-канале, что власти продолжают вывозить людей из Шебекинского городского округа по поступившим заявкам.
"Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов", - написал глава округа.
Он отметил, что в городе Шебекино остается "достаточно большое" количество жителей.
"Поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек. Сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения", - проинформировал Жданов.
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Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
Город Шебекино в ночь на четверг подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ
. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
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