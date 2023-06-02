https://ria.ru/20230602/shebekino-1875718540.html
Комбат рассказал о целях украинских боевиков, напавших на Шебекино
Комбат рассказал о целях украинских боевиков, напавших на Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023
Комбат рассказал о целях украинских боевиков, напавших на Шебекино
Украинские террористы, в четверг предпринявшие атаку на российскую границу в районе Шебекино Белгородской области, хотели захватить часть российской территории, РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:24
2023-06-02T11:24
2023-06-02T11:24
шебекино
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украинские террористы, в четверг предпринявшие атаку на российскую границу в районе Шебекино Белгородской области, хотели захватить часть российской территории, заявил командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин, оборонявший со своим подразделением данный участок. "Судя по тому, как все происходило, у них не сфотографироваться было дело, а именно захватить. Попытка была, попытка пресечена", - сказал он в видео, опубликованном телеканалом "Звезда". Офицер назвал своим главным достижением в бою с противником то, что "сберег пацанов и не допустил потерь в своем батальоне". "Бойцы проявили себя каждый достойно награды, ни один не дрогнул, просто замечательно", - добавил Никитин. По его словам, в ходе террористической атаки противник сначала провел артиллерийскую подготовку – нанеся удар реактивными снарядами РСЗО. Затем пошла тяжелая техника, звук которой был слышен на границе, в районе реки Северский Донец. "Поднял в небо БПЛА квадрокоптерного типа для ведения разведки. Была обнаружена инженерная машина разграждения, группа пехоты - диверсионно-разведывательная группа противника. Применил огневое поражение артиллерией во взаимодействии с подразделениями спецназа и "соседа" справа. Нанесли огневое поражение, в результате противник был отбит", - рассказал офицер. Никитин добавил, что также был обнаружен "диверсионно-разведывательной отряд до 40 человек и мотопехотная рота, поддерживающая танковую роту". "Также огнем артиллерии, огнём противотанковых средств было нанесено поражение. Противник не прошёл нашу государственную границу, его все попытки были отброшены", - заключил он. Никитин был награжден за этот бой орденом Мужества.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643031.html
https://ria.ru/20230601/ataka-1875506014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Комбат рассказал о целях украинских боевиков, напавших на Шебекино
Комбат Никитин: украинские террористы хотели захватить часть Белгородской области
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости.
Украинские террористы, в четверг предпринявшие атаку на российскую границу в районе Шебекино Белгородской области, хотели захватить часть российской территории, заявил
командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин, оборонявший со своим подразделением данный участок.
"Судя по тому, как все происходило, у них не сфотографироваться было дело, а именно захватить. Попытка была, попытка пресечена", - сказал он в видео, опубликованном телеканалом "Звезда".
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Офицер назвал своим главным достижением в бою с противником то, что "сберег пацанов и не допустил потерь в своем батальоне". "Бойцы проявили себя каждый достойно награды, ни один не дрогнул, просто замечательно", - добавил Никитин.
По его словам, в ходе террористической атаки противник сначала провел артиллерийскую подготовку – нанеся удар реактивными снарядами РСЗО. Затем пошла тяжелая техника, звук которой был слышен на границе, в районе реки Северский Донец.
«
"Поднял в небо БПЛА квадрокоптерного типа для ведения разведки. Была обнаружена инженерная машина разграждения, группа пехоты - диверсионно-разведывательная группа противника. Применил огневое поражение артиллерией во взаимодействии с подразделениями спецназа и "соседа" справа. Нанесли огневое поражение, в результате противник был отбит", - рассказал офицер.
Никитин добавил, что также был обнаружен "диверсионно-разведывательной отряд до 40 человек и мотопехотная рота, поддерживающая танковую роту". "Также огнем артиллерии, огнём противотанковых средств было нанесено поражение. Противник не прошёл нашу государственную границу, его все попытки были отброшены", - заключил он.
Никитин был награжден за этот бой орденом Мужества.
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