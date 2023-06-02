https://ria.ru/20230602/shebekino-1875715203.html

Беженка рассказала об обстреле Шебекино

Беженка рассказала об обстреле Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023

Беженка рассказала об обстреле Шебекино

Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:13

2023-06-02T11:13

2023-06-02T12:52

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной. "Эта ночь, которая была, она была невыносимой. Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло. Упал снаряд неподалёку от нашего дома и волной аж… Полетели все стёкла сразу", - вспоминает Анна. Никто из членов семьи не пострадал во время обстрела, отметила Анна. Но утром решила эвакуироваться с семьёй и котёнком Феликсом. "Мы приехали (в пункт временного размещения) где-то в десять часов утра. Добирались… Своим ходом пошли, думали поймать попутку, но не получилось. Нас "скорая" остановила, спасибо им большое, они нас довезли до военных. Там нас пересадили в автобус и привезли сюда", - рассказывает Анна. По словам женщины, в пункте временного размещения её и других беженцев обеспечили всем необходимым, "о людях заботятся", дополнительная помощь не нужна. Говорит, что только душа не хватает, но "ничего, потерпим". "Домой очень хочется, у нас там всё осталось... Вещи, аппаратура, всë… Будем надеяться, что сильных повреждений не будет", - подытожила Анна. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных жителей. Утром в пятницу губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875525161.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия