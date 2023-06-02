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Беженка рассказала об обстреле Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023
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11:13 02.06.2023 (обновлено: 12:52 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875715203.html
Беженка рассказала об обстреле Шебекино
Беженка рассказала об обстреле Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023
Беженка рассказала об обстреле Шебекино
Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:13
2023-06-02T12:52
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной. "Эта ночь, которая была, она была невыносимой. Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло. Упал снаряд неподалёку от нашего дома и волной аж… Полетели все стёкла сразу", - вспоминает Анна. Никто из членов семьи не пострадал во время обстрела, отметила Анна. Но утром решила эвакуироваться с семьёй и котёнком Феликсом. "Мы приехали (в пункт временного размещения) где-то в десять часов утра. Добирались… Своим ходом пошли, думали поймать попутку, но не получилось. Нас "скорая" остановила, спасибо им большое, они нас довезли до военных. Там нас пересадили в автобус и привезли сюда", - рассказывает Анна. По словам женщины, в пункте временного размещения её и других беженцев обеспечили всем необходимым, "о людях заботятся", дополнительная помощь не нужна. Говорит, что только душа не хватает, но "ничего, потерпим". "Домой очень хочется, у нас там всё осталось... Вещи, аппаратура, всë… Будем надеяться, что сильных повреждений не будет", - подытожила Анна. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных жителей. Утром в пятницу губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875525161.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беженка рассказала об обстреле Шебекино

Беженка рассказала, что ночь на 1 июня в Шебекино была невыносимой

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной.
"Эта ночь, которая была, она была невыносимой. Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло. Упал снаряд неподалёку от нашего дома и волной аж… Полетели все стёкла сразу", - вспоминает Анна.
Никто из членов семьи не пострадал во время обстрела, отметила Анна. Но утром решила эвакуироваться с семьёй и котёнком Феликсом.
«
"Мы приехали (в пункт временного размещения) где-то в десять часов утра. Добирались… Своим ходом пошли, думали поймать попутку, но не получилось. Нас "скорая" остановила, спасибо им большое, они нас довезли до военных. Там нас пересадили в автобус и привезли сюда", - рассказывает Анна.
По словам женщины, в пункте временного размещения её и других беженцев обеспечили всем необходимым, "о людях заботятся", дополнительная помощь не нужна. Говорит, что только душа не хватает, но "ничего, потерпим".
"Домой очень хочется, у нас там всё осталось... Вещи, аппаратура, всë… Будем надеяться, что сильных повреждений не будет", - подытожила Анна.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных жителей.
Утром в пятницу губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.
Последствия обстрела в Шебекино
Очевидица рассказала, как жители Шебекино помогают друг другу при эвакуации
1 июня, 13:48
 
ШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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