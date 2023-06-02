Беженка рассказала об обстреле Шебекино

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной. "Эта ночь, которая была, она была невыносимой. Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло. Упал снаряд неподалёку от нашего дома и волной аж… Полетели все стёкла сразу", - вспоминает Анна. Никто из членов семьи не пострадал во время обстрела, отметила Анна. Но утром решила эвакуироваться с семьёй и котёнком Феликсом. "Мы приехали (в пункт временного размещения) где-то в десять часов утра. Добирались… Своим ходом пошли, думали поймать попутку, но не получилось. Нас "скорая" остановила, спасибо им большое, они нас довезли до военных. Там нас пересадили в автобус и привезли сюда", - рассказывает Анна. По словам женщины, в пункте временного размещения её и других беженцев обеспечили всем необходимым, "о людях заботятся", дополнительная помощь не нужна. Говорит, что только душа не хватает, но "ничего, потерпим". "Домой очень хочется, у нас там всё осталось... Вещи, аппаратура, всë… Будем надеяться, что сильных повреждений не будет", - подытожила Анна. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных жителей. Утром в пятницу губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Беженка из Шебекино Анна рассказала РИА Новости, что ночь на первое июня была "невыносимой": снаряд разорвался возле дома, а её отбросило взрывной волной.
"Эта ночь, которая была, она была невыносимой. Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло. Упал снаряд неподалёку от нашего дома и волной аж… Полетели все стёкла сразу", - вспоминает Анна.
Никто из членов семьи не пострадал во время обстрела, отметила Анна. Но утром решила эвакуироваться с семьёй и котёнком Феликсом.
«
"Мы приехали (в пункт временного размещения) где-то в десять часов утра. Добирались… Своим ходом пошли, думали поймать попутку, но не получилось. Нас "скорая" остановила, спасибо им большое, они нас довезли до военных. Там нас пересадили в автобус и привезли сюда", - рассказывает Анна.
По словам женщины, в пункте временного размещения её и других беженцев обеспечили всем необходимым, "о людях заботятся", дополнительная помощь не нужна. Говорит, что только душа не хватает, но "ничего, потерпим".
"Домой очень хочется, у нас там всё осталось... Вещи, аппаратура, всë… Будем надеяться, что сильных повреждений не будет", - подытожила Анна.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных жителей.
Утром в пятницу губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.
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