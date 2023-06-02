https://ria.ru/20230602/seminar-laboratoriya-1875842693.html
Всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена" пройдет в Подмосковье
Всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
Всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена" пройдет в Подмосковье
Всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена" пройдет с 3 по 12 июня в Московском областном театре драмы, где драматурги и режиссеры поставят шесть... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:21
2023-06-02T17:21
2023-06-02T17:21
новости подмосковья
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григорий заславский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена" пройдет с 3 по 12 июня в Московском областном театре драмы, где драматурги и режиссеры поставят шесть эскизов новых спектаклей, сообщило министерство культуры и туризма региона. "С 3 по 12 июня в Московском областном театре драмы и комедии пройдет 36-й всероссийский семинар-лаборатория "Авторская сцена", проект Союза театральных деятелей Российской Федерации. В Ногинск приедут талантливые драматурги и режиссеры из Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Москвы, Екатеринбурга. Участники создадут шесть эскизов спектаклей с участием актеров Мособлдрамы. Для постановок могут быть использованы разные локации театра – от сцены до уличных пространств", - отмечается в пресс-релизе регионального минкультуры. Проект призван способствовать развитию отечественной театральной индустрии и профессиональному росту молодых драматургов и режиссеров. "Проект "Авторская сцена" помог многим драматургам выйти на профессиональную сцену, а театрам – обрести своего автора, сотрудничество с которым часто продолжается не один год. "Авторская сцена" нужна отечественному театру – это бесспорно", – рассказал председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Художественным руководителем выступит ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Участники события смогут принять участие в образовательных лекциях и творческих семинарах, а также лично встретиться Заславским. Ранее проект реализовывался на театральных подмостках Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани, Калининграда и других городов.
https://ria.ru/20230602/podmoskove-1875775167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ногинск, гитис, григорий заславский, александр калягин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, ГИТИС, Григорий Заславский, Александр Калягин