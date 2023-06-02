https://ria.ru/20230602/semenov-1875692568.html

Школьник из Кузбасса стал советником министра просвещения России

Школьник из Кузбасса стал советником министра просвещения России - РИА Новости, 02.06.2023

Школьник из Кузбасса стал советником министра просвещения России

Школьник из Кузбасса Егор Семенов стал советником на общественных началах министра просвещения России по вопросам просветительской деятельности, сообщает... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:57

2023-06-02T08:57

2023-06-02T11:58

кемеровская область

сергей кравцов

сергей цивилев

кемерово

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КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Школьник из Кузбасса Егор Семенов стал советником на общественных началах министра просвещения России по вопросам просветительской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. "На фестивале "Движения Первых", который стартовал накануне в Москве на ВДНХ, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил победителя всероссийского конкурса "Школьная Лига Лекторов" российского общества "Знание" десятиклассника из Кемерова Егора Семенова. Глава Минпросвещения предложил стать кузбасскому школьнику своим советником на общественных началах по вопросам просветительской деятельности", – говорится в сообщении. "Поздравляю Егора с таким достижением и уверен, что в этой общественной деятельности он проявит себя с лучшей стороны, показав всей стране, какие талантливые дети у нас в Кузбассе. Его выбрали из 20 победителей всероссийского конкурса, а это значит, что в регионе система образования работает на высшем уровне, школьники получают прекрасные знания и имеют возможности для развития. Егор Семенов - наша гордость и пример для всей молодежи Кузбасса", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что всего в конкурсе "Школьная Лига Лекторов" в этом году приняли участие более 5 тысяч талантливых ребят. Из них были выбраны 20 лучших юных лекторов, которые показали свои знания и ораторское мастерство. Отмечается, что 16-летний ученик кемеровской школы № 14 Егор Семенов стал единственным из 20 победителей, кому предложили стать советником министра просвещения РФ. "Это первый случай в истории России, когда школьник получает такую ответственную должность", - подчеркивается в релизе. Егор уже три года занимается научными разработками на базе Кузбасского технического университета, особенно его интересуют химия и биология. Также юноша увлечен лыжами и волейболом, активно участвует в общественной деятельности. Он вместе со сверстниками из разных субъектов страны участвовал в торжественной церемонии "Мы – граждане России!" на главной сцене "Фестиваля Движения Первых". Участие в этом фестивале принимают 32 кузбасских школьника. "Сегодня перед подрастающим поколением открываются большие перспективы, а также появляются новые возможности для реализации инициатив нашей молодежи. Значение в их успехах и развитии играют в равной степени образование и воспитание", - приводятся в сообщении слова Кравцова. "Фестиваль Движения Первых" проходит по всей стране в рамках масштабного празднования Дня защиты детей 1-2 июня.

https://ria.ru/20230601/kuzbass-1875548874.html

https://ria.ru/20230529/press-konferentsiya-1874789866.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей кравцов, сергей цивилев, кемерово