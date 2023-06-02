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Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом - РИА Новости, 02.06.2023
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00:02 02.06.2023 (обновлено: 00:15 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/sanktsii-1875670913.html
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом - РИА Новости, 02.06.2023
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
Режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой намерение ряда стран ЕС наложить санкции на российскую атомную энергетику. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T00:02
2023-06-02T00:15
в мире
россия
польша
брюссель
оливер стоун
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июн – РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой намерение ряда стран ЕС наложить санкции на российскую атомную энергетику.Ранее Польша требовала ввести санкции против российской атомной энергетики. Но в середине мая высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что в рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора также не обсуждаются. По его словам, страны Евросоюза самостоятельно стараются снижать зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной."Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну – Китай, Россия, США. Я молюсь о мире", - сказал Стоун в ходе онлайн пресс-конференции.Мероприятие посвящено обсуждению его документального фильма в поддержку ядерной энергетики "Время атома"."Русские сделали много хорошего. Это крупнейшая статья их экспорта. Они строят АЭС в других странах, арабских странах, в Турции. Они очень хорошие инженеры. Двести тысяч человек работают в "Росатоме". Они относятся к этому очень серьезно", - добавил Стоун.
https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874863904.html
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в мире, россия, польша, брюссель, оливер стоун, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Польша, Брюссель, Оливер Стоун, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом

Оливер Стоун назвал глупой ошибкой намерение ЕС наложить санкции на российский атом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июн – РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой намерение ряда стран ЕС наложить санкции на российскую атомную энергетику.
Ранее Польша требовала ввести санкции против российской атомной энергетики. Но в середине мая высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что в рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора также не обсуждаются. По его словам, страны Евросоюза самостоятельно стараются снижать зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной.
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"Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну – Китай, Россия, США. Я молюсь о мире", - сказал Стоун в ходе онлайн пресс-конференции.
Мероприятие посвящено обсуждению его документального фильма в поддержку ядерной энергетики "Время атома".
"Русские сделали много хорошего. Это крупнейшая статья их экспорта. Они строят АЭС в других странах, арабских странах, в Турции. Они очень хорошие инженеры. Двести тысяч человек работают в "Росатоме". Они относятся к этому очень серьезно", - добавил Стоун.
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В миреРоссияПольшаБрюссельОливер СтоунЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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