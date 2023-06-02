https://ria.ru/20230602/roskachestvo-1875684683.html
Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать
Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать - РИА Новости, 02.06.2023
Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать
Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой "хвостик" говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:19
2023-06-02T06:19
2023-06-02T10:38
общество
роскачество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой "хвостик" говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не сочными, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды", — заявили там.В организации подчеркнули, что состояние черешков также может стать хорошим ориентиром при выборе: если они стали бурыми и сухими, то это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность."Состояние ягод — тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют", — добавили там, напомнив, что черешню следует обязательно промывать перед употреблением, а хранить в холодильнике.При этом во время выбора зелени в магазине, в Роскачестве посоветовали оценить ее внешний вид, поскольку цвет должен быть ярким и насыщенным, а также не должно быть признаков порчи, гниения и повреждений."Если есть возможность, лучше выбрать вариант в горшочке, а не в пленке. Так как зелень с корнями в земле сможет сохранить свежесть дольше", — уточнили в организации.А хранить ее, как и черешню, следует в холодильнике, обязательно промывая, но не весь пучок сразу, а именно столько, сколько планируете употребить — это поможет уберечь зелень от увядания.
https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html
https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html
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общество, роскачество
Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать
Роскачество: не следует выбирать черешню неравномерного окраса и с сухим "хвостиком"
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой "хвостик" говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не сочными, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды", — заявили там.
В организации подчеркнули, что состояние черешков также может стать хорошим ориентиром при выборе: если они стали бурыми и сухими, то это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность.
"Состояние ягод — тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют", — добавили там, напомнив, что черешню следует обязательно промывать перед употреблением, а хранить в холодильнике.
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При этом во время выбора зелени в магазине, в Роскачестве посоветовали оценить ее внешний вид, поскольку цвет должен быть ярким и насыщенным, а также не должно быть признаков порчи, гниения и повреждений.
«
"Если есть возможность, лучше выбрать вариант в горшочке, а не в пленке. Так как зелень с корнями в земле сможет сохранить свежесть дольше", — уточнили в организации.
А хранить ее, как и черешню, следует в холодильнике, обязательно промывая, но не весь пучок сразу, а именно столько, сколько планируете употребить — это поможет уберечь зелень от увядания.
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