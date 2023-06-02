https://ria.ru/20230602/roskachestvo-1875684683.html

Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать

Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать - РИА Новости, 02.06.2023

Россиянам объяснили, какую черешню лучше не покупать

Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой "хвостик" говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:19

2023-06-02T06:19

2023-06-02T10:38

общество

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572500419_692:228:2848:1441_1920x0_80_0_0_c355c0bacd751616887538e0af427723.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Неравномерный окрас у черешни — сигнал к тому, что она не лучшего качества, при этом сухой "хвостик" говорит о том, что ягоды уже давно лежат и окажутся не сочными, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды", — заявили там.В организации подчеркнули, что состояние черешков также может стать хорошим ориентиром при выборе: если они стали бурыми и сухими, то это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность."Состояние ягод — тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют", — добавили там, напомнив, что черешню следует обязательно промывать перед употреблением, а хранить в холодильнике.При этом во время выбора зелени в магазине, в Роскачестве посоветовали оценить ее внешний вид, поскольку цвет должен быть ярким и насыщенным, а также не должно быть признаков порчи, гниения и повреждений."Если есть возможность, лучше выбрать вариант в горшочке, а не в пленке. Так как зелень с корнями в земле сможет сохранить свежесть дольше", — уточнили в организации.А хранить ее, как и черешню, следует в холодильнике, обязательно промывая, но не весь пучок сразу, а именно столько, сколько планируете употребить — это поможет уберечь зелень от увядания.

https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html

https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество