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На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО
Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:30
2023-06-02T18:30
2023-06-02T18:30
надежные люди
общество
краснодарский край
республика адыгея
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних походных условиях, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. "Наступило лето, и кубанские бойцы все больше обращаются к нам с просьбой предоставить им не только технику, но и репелленты, которые в летних походных условиях просто незаменимы. Комары, клещи, мошкара мешают ведению боя… Более 100 упаковок (100 единиц) средств защиты от насекомых отправятся к бойцам на линию соприкосновения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на просьбу одной из военных частей откликнулись представители МТУ Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея. Сотрудники закупили репелленты на свои средства, уточнили РИА Новости в общественном движении. "Бойцы защищают нас, а мы отправляем средства защиты им!" - передает пресс-служба слова представителей ведомства.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, республика адыгея, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Надежные люди, Общество, Краснодарский край, Республика Адыгея, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних походных условиях, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае.
"Наступило лето, и кубанские бойцы все больше обращаются к нам с просьбой предоставить им не только технику, но и репелленты, которые в летних походных условиях просто незаменимы. Комары, клещи, мошкара мешают ведению боя… Более 100 упаковок (100 единиц) средств защиты от насекомых отправятся к бойцам на линию соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на просьбу одной из военных частей откликнулись представители МТУ Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея
. Сотрудники закупили репелленты на свои средства, уточнили РИА Новости в общественном движении.
"Бойцы защищают нас, а мы отправляем средства защиты им!" - передает пресс-служба слова представителей ведомства.