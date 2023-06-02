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На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО

На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023

На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО

Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:30

2023-06-02T18:30

2023-06-02T18:30

надежные люди

общество

краснодарский край

республика адыгея

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних походных условиях, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. "Наступило лето, и кубанские бойцы все больше обращаются к нам с просьбой предоставить им не только технику, но и репелленты, которые в летних походных условиях просто незаменимы. Комары, клещи, мошкара мешают ведению боя… Более 100 упаковок (100 единиц) средств защиты от насекомых отправятся к бойцам на линию соприкосновения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на просьбу одной из военных частей откликнулись представители МТУ Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея. Сотрудники закупили репелленты на свои средства, уточнили РИА Новости в общественном движении. "Бойцы защищают нас, а мы отправляем средства защиты им!" - передает пресс-служба слова представителей ведомства.

краснодарский край

республика адыгея

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, республика адыгея, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)