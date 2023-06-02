Рейтинг@Mail.ru
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
18:30 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/repellenty-1875856162.html
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2023
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО
Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:30
2023-06-02T18:30
надежные люди
общество
краснодарский край
республика адыгея
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875853945_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_4c9b39768906b4cb092d9aa2deca5296.jpg
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних походных условиях, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. "Наступило лето, и кубанские бойцы все больше обращаются к нам с просьбой предоставить им не только технику, но и репелленты, которые в летних походных условиях просто незаменимы. Комары, клещи, мошкара мешают ведению боя… Более 100 упаковок (100 единиц) средств защиты от насекомых отправятся к бойцам на линию соприкосновения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на просьбу одной из военных частей откликнулись представители МТУ Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея. Сотрудники закупили репелленты на свои средства, уточнили РИА Новости в общественном движении. "Бойцы защищают нас, а мы отправляем средства защиты им!" - передает пресс-служба слова представителей ведомства.
краснодарский край
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875853945_0:0:827:620_1920x0_80_0_0_f4b9ed3c90d2b57ab576baf4dddf0078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, республика адыгея, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Надежные люди, Общество, Краснодарский край, Республика Адыгея, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
На Кубани сотрудники Росимущества закупили репелленты для бойцов в зоне СВО

Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон

© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеСотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Представители Росимущества Краснодарского края и Адыгеи закупили на нужды фронта более ста упаковок средств защиты от насекомых, они необходимы бойцам в летних походных условиях, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае.
"Наступило лето, и кубанские бойцы все больше обращаются к нам с просьбой предоставить им не только технику, но и репелленты, которые в летних походных условиях просто незаменимы. Комары, клещи, мошкара мешают ведению боя… Более 100 упаковок (100 единиц) средств защиты от насекомых отправятся к бойцам на линию соприкосновения", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеСотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
Отмечается, что на просьбу одной из военных частей откликнулись представители МТУ Росимущества Краснодарского края и Республики Адыгея. Сотрудники закупили репелленты на свои средства, уточнили РИА Новости в общественном движении.
"Бойцы защищают нас, а мы отправляем средства защиты им!" - передает пресс-служба слова представителей ведомства.
© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском краеСотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае
Сотрудники Росимущества Кубани закупили репелленты, необходимые бойцам СВО в летний сезон
 
Надежные людиОбществоКраснодарский крайРеспублика АдыгеяФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала