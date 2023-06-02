https://ria.ru/20230602/remont-1875738614.html

Более 150 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в регионе

Более 150 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в регионе - РИА Новости, 02.06.2023

Более 150 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в регионе

Свыше 150 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании на портале "Добродел" по выбору дорог для ремонта в 2024 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:19

2023-06-02T12:19

2023-06-02T12:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости.Свыше 150 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании на портале "Добродел" по выбору дорог для ремонта в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Порядка 150 тысяч пользователей Добродела приняли участие в сборе предложений по ремонту дорог на следующий год, многие не только предлагали объекты на ремонт, но и поддерживали предложения других – оставили около 160 тысяч комментариев", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Наиболее активными городскими округами по количеству проголосовавших стали Ступино – 11 тысяч, Воскресенск – 10,3 тысячи и Зарайск - девять тысяч."Во второй этап – голосование, которое начнется 1 июля, попадут дороги, предложенные жителями во время первого этапа, а также участки дорог, которые выбрали профильные специалисты", - добавил Гержик.

https://ria.ru/20230601/obgony-1875557567.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)