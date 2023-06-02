Рейтинг@Mail.ru
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/rebenok-1875708241.html
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 02.06.2023
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР
Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:49
2023-06-02T10:49
специальная военная операция на украине
происшествия
стаханов
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. Ранее 28 мая в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже минздрав Республики заявил, что количество жертв обстрела увеличилось до трех. "Десятилетний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооруженными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание", - сообщил Жевлаков в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230602/pozhar-1875692450.html
стаханов
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стаханов, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стаханов, Украина, Луганская Народная Республика
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР

Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР, умер в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.
Ранее 28 мая в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже минздрав Республики заявил, что количество жертв обстрела увеличилось до трех.
"Десятилетний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооруженными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание", - сообщил Жевлаков в своем телеграм-канале.
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В брянском селе Новая Погощь загорелся дом при обстреле
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтахановУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала