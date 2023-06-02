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Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 02.06.2023
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР
Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:49
2023-06-02T10:49
2023-06-02T10:49
специальная военная операция на украине
происшествия
стаханов
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. Ранее 28 мая в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже минздрав Республики заявил, что количество жертв обстрела увеличилось до трех. "Десятилетний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооруженными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание", - сообщил Жевлаков в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230602/pozhar-1875692450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стаханов, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стаханов, Украина, Луганская Народная Республика
Умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР
Ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР, умер в больнице