https://ria.ru/20230602/prilozhenie-1875680869.html

В США заявили о приложении для охоты за поддерживающими Россию украинцами

В США заявили о приложении для охоты за поддерживающими Россию украинцами - РИА Новости, 02.06.2023

В США заявили о приложении для охоты за поддерживающими Россию украинцами

США протестировали на Украине приложение, с помощью которого жители якобы могут доносить о "симпатизирующих России" соседях с целью избавиться от них, заявил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T04:37

2023-06-02T04:37

2023-06-02T05:43

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США протестировали на Украине приложение, с помощью которого жители якобы могут доносить о "симпатизирующих России" соседях с целью избавиться от них, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted News."Diia, супер-приложение, которое, разумеется, входит в программу Google и Visa и спонсируется USAID и деньгами из ваших налогов, чтобы убедиться, что за всеми украинцами и их банковскими данными следят и что они могут даже доносить на своих соседей, если им кажется, что они симпатизируют России", — рассказал ведущий.По его словам, это приложение якобы позволяет устранить человека "одним нажатием кнопки". Президент Украины Владимир Зеленский, однако, назвал это приложение "государством в смартфоне" и "сердцебиением Украины".Глава агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр заявляла, что с помощью Diia (укр. — "Дiя") Украина способна побороть коррупцию, так как с помощью него деньги, присылаемые Киеву Западом, якобы поступают напрямую на счета бюджетников. Моррис, в свою очередь, поставил под сомнение заявление главы USAID, назвав это предприятие способом отмывать деньги, поскольку на это предприятие Штаты отдали украинскому правительству 50 миллионов долларов.Кроме того, обозреватель выразил беспокойство из-за дальнейшего распространения приложения. По словам представителей USAID, запуск похожих виджетов для смартфонов планируется также в некоторых странах Африки, тогда как Украина, дестабилизированная США, стала просто "чашкой Петри" для испытания работы сервиса."Дiя" — приложение для мобильных телефонов и веб-сайт, позволяющий гражданам Украины перевести свой документооборот в электронный формат и получать различные справки в формате онлайн.

https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html

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