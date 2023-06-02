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Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице - РИА Новости, 02.06.2023
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20:45 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/prilepin-1875872739.html
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице - РИА Новости, 02.06.2023
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице
Раненому при теракте писателю Захару Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:45
2023-06-02T20:45
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Раненому при теракте писателю Захару Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. &quot;Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится&quot;, - написал Никитин в своем телеграм-канале. Он также разместил фотографию с Прилепиным, сделанную в больнице.Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
нижегородская область
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нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице

Нижегородский губернатор Никитин: Прилепину придется заново учиться ходить

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Раненому при теракте писателю Захару Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«

"Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится", - написал Никитин в своем телеграм-канале. Он также разместил фотографию с Прилепиным, сделанную в больнице.

Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
 
Нижегородская областьЗахар ПрилепинГлеб НикитинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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