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Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице

Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице - РИА Новости, 02.06.2023

Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице

Раненому при теракте писателю Захару Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:45

2023-06-02T20:45

2023-06-02T20:45

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Раненому при теракте писателю Захару Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится", - написал Никитин в своем телеграм-канале. Он также разместил фотографию с Прилепиным, сделанную в больнице.Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)