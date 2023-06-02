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Суд ужесточил приговор бывшему ректору воронежского вуза за мошенничество
Суд ужесточил приговор бывшему ректору воронежского вуза за мошенничество - РИА Новости, 02.06.2023
Суд ужесточил приговор бывшему ректору воронежского вуза за мошенничество
Воронежский областной суд ужесточил с 5 до 7,5 лет колонии наказание за мошенничество на сумму свыше 58 миллионов рублей бывшему ректору Воронежского... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:08
2023-06-02T16:08
2023-06-02T16:08
воронеж
воронежский областной суд
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Воронежский областной суд ужесточил с 5 до 7,5 лет колонии наказание за мошенничество на сумму свыше 58 миллионов рублей бывшему ректору Воронежского государственного технического университета, сообщила прокуратура области. Ранее Ленинский районный суд Воронежа признал виновным в мошенничестве бывшего ректора технического университета Сергея Колодяжного и назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. При этом суд снизил размер хищения, совершенного Колодяжным, с более 58 миллионов рублей, как установило следствие, до 1,6 миллиона рублей. Прокуратура района не согласилась с судебным решением и обжаловала его. "Неправильная квалификация преступления повлекла за собой необоснованное снижение размера похищенных денежных средств. Кроме того, степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие раскаяния со стороны осужденного свидетельствуют о том, что размер основного наказания не отвечает принципам справедливости", - отмечает прокуратура. Апелляционная инстанция Воронежского областного суда рассмотрела апелляционное представление государственного обвинителя в пятницу, 2 июня. "Ему (Колодяжному) назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск прокурора на сумму свыше 58 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. По данным следствия, в период с 2014 по 2020 год Колодяжный, занимая пост ректора университета, используя служебное положение, похитил более 58 миллионов рублей, начисляя штатным сотрудникам вуза необоснованные выплаты и премии. Впоследствии Колодяжный эти выплаты "обращал в свою пользу". Следствием действия обвиняемого были квалифицированы как присвоение в особо крупном размере, с использованием служебного положения. Воронежский государственный технический университет имеет статус опорного.
https://ria.ru/20230531/moshennichestvo-1875221894.html
https://ria.ru/20230515/rektor-1871999063.html
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воронеж, воронежский областной суд, происшествия
Воронеж, Воронежский областной суд, Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему ректору воронежского вуза за мошенничество
Суд ужесточил до 7,5 года колонии приговор экс-ректору воронежского вуза за мошенничество
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости.
Воронежский областной суд ужесточил с 5 до 7,5 лет колонии наказание за мошенничество на сумму свыше 58 миллионов рублей бывшему ректору Воронежского государственного технического университета, сообщила прокуратура
области.
Ранее Ленинский районный суд Воронежа
признал виновным в мошенничестве бывшего ректора технического университета Сергея Колодяжного и назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. При этом суд снизил размер хищения, совершенного Колодяжным, с более 58 миллионов рублей, как установило следствие, до 1,6 миллиона рублей. Прокуратура района не согласилась с судебным решением и обжаловала его.
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"Неправильная квалификация преступления повлекла за собой необоснованное снижение размера похищенных денежных средств. Кроме того, степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие раскаяния со стороны осужденного свидетельствуют о том, что размер основного наказания не отвечает принципам справедливости", - отмечает прокуратура.
Апелляционная инстанция Воронежского областного суда рассмотрела апелляционное представление государственного обвинителя в пятницу, 2 июня.
"Ему (Колодяжному) назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск прокурора на сумму свыше 58 миллионов рублей", - сообщает прокуратура.
По данным следствия, в период с 2014 по 2020 год Колодяжный, занимая пост ректора университета, используя служебное положение, похитил более 58 миллионов рублей, начисляя штатным сотрудникам вуза необоснованные выплаты и премии. Впоследствии Колодяжный эти выплаты "обращал в свою пользу". Следствием действия обвиняемого были квалифицированы как присвоение в особо крупном размере, с использованием служебного положения.
Воронежский государственный технический университет имеет статус опорного.
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