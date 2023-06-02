https://ria.ru/20230602/priangare-1875774856.html

В Приангарье более 1,7 тысячи человек трудоустроились на рабочей ярмарке

В Приангарье более 1,7 тысячи человек трудоустроились на рабочей ярмарке - РИА Новости, 02.06.2023

В Приангарье более 1,7 тысячи человек трудоустроились на рабочей ярмарке

Во время проведения регионального этапа ярмарки "Работа в России. Время возможностей" в Иркутской области были трудоустроены более 1,7 тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:55

2023-06-02T13:55

2023-06-02T13:55

иркутская область

игорь кобзев

россия

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. Во время проведения регионального этапа ярмарки "Работа в России. Время возможностей" в Иркутской области были трудоустроены более 1,7 тысячи человек, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске, Ангарске и Братске 14 и 15 апреля прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа в России. Время возможностей". Почти 170 промышленных предприятий, а также организаций малого и среднего бизнеса предложили более 5 тысяч вакансий по самым различным профессиям. За два дня площадки ярмарки посетили 9 тысяч человек. "Проведенная работа дала результат – более 1,7 тысячи посетителей ярмарки уже трудоустроены. Имея опыт проведения регионального этапа ярмарки, готовимся провести федеральный этап. Несмотря на низкий уровень безработицы 0,8%, в Приангарье сохраняется высокая кадровая потребность", - сообщил губернатор. Он также отметил, что в сфере промышленного производства наиболее востребованы оказались рабочие профессии: электролизника, токаря, оператора станков с ЧПУ, сборщика-клепальщика, фрезеровщика, механика, машиниста производственных установок, а также инженера и технолога. В числе востребованных вакансии транспортной, строительной сферы, отраслей добычи и переработки полезных ископаемых. Отдельные мероприятия состоялись для учащихся школ и студентов. Составлена программа из более 200 профориентационных мероприятий. Оргкомитет ярмарки готовится к федеральному этапу Всероссийского проекта по трудоустройству, который пройдет одновременно во всех регионах страны 23 июня.

https://ria.ru/20230512/gosfond-1871252530.html

https://ria.ru/20230512/pozhary-1871330853.html

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иркутская область

иркутск

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игорь кобзев, россия, иркутская область, иркутск