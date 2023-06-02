https://ria.ru/20230602/pozhar-1875830179.html

При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка

При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка - РИА Новости, 02.06.2023

При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка

Три ребенка погибли при пожаре в селе Карабула Богучанского района Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:45

2023-06-02T16:45

2023-06-02T16:45

происшествия

красноярский край

богучанский район

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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в селе Карабула Богучанского района Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. "Поступило сообщение о гибели трех несовершеннолетних детей в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Школьная села Карабула Богучанского района Красноярского края. Предварительно, в результате пожара погибли 2-летний мальчик и 13-летняя и 6-месячная девочки", - говорится в сообщении. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с электроприборами. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В прокуратуре региона уточнили, что в момент возгорания мать детей была на приусадебном в участке, а в доме находились её малолетние дети и девушка, помогавшая ухаживать за ними. По предварительным данным, жилой дом де-юре является самовольной постройкой, а семья их трех человек жила там, соответственно, без регистрации.

https://ria.ru/20230602/gaz-1875692161.html

красноярский край

богучанский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, богучанский район