https://ria.ru/20230602/pozhar-1875830179.html
При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка
При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка - РИА Новости, 02.06.2023
При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка
Три ребенка погибли при пожаре в селе Карабула Богучанского района Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
происшествия
красноярский край
богучанский район
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в селе Карабула Богучанского района Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу. "Поступило сообщение о гибели трех несовершеннолетних детей в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Школьная села Карабула Богучанского района Красноярского края. Предварительно, в результате пожара погибли 2-летний мальчик и 13-летняя и 6-месячная девочки", - говорится в сообщении. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с электроприборами. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В прокуратуре региона уточнили, что в момент возгорания мать детей была на приусадебном в участке, а в доме находились её малолетние дети и девушка, помогавшая ухаживать за ними. По предварительным данным, жилой дом де-юре является самовольной постройкой, а семья их трех человек жила там, соответственно, без регистрации.
https://ria.ru/20230602/gaz-1875692161.html
красноярский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, красноярский край, богучанский район
Происшествия, Красноярский край, Богучанский район
При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка
При пожаре в частном доме в селе Карабула в Красноярском крае погибли три ребенка
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости.
Три ребенка погибли при пожаре в селе Карабула Богучанского района Красноярского края, сообщает
региональный главк СК РФ в пятницу.
"Поступило сообщение о гибели трех несовершеннолетних детей в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Школьная села Карабула Богучанского района Красноярского края. Предварительно, в результате пожара погибли 2-летний мальчик и 13-летняя и 6-месячная девочки", - говорится в сообщении.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с электроприборами. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В прокуратуре региона уточнили, что в момент возгорания мать детей была на приусадебном в участке, а в доме находились её малолетние дети и девушка, помогавшая ухаживать за ними.
По предварительным данным, жилой дом де-юре является самовольной постройкой, а семья их трех человек жила там, соответственно, без регистрации.
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