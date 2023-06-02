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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.06.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:10

2023-06-02T14:10

2023-06-02T15:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Миноброны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве. 2023-06-02T14:10 true PT3M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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