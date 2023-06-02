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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 02.06.2023 (обновлено: 15:00 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/poteri-1875780579.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T15:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Миноброны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины
Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Миноброны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.
"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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