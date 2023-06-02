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При столкновении поездов в Индии пострадали более 500 человек, сообщили СМИ

При столкновении поездов в Индии пострадали более 500 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

При столкновении поездов в Индии пострадали более 500 человек, сообщили СМИ

Более 500 человек пострадали при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T21:40

2023-06-02T21:40

2023-06-02T21:55

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 500 человек пострадали при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Около 50 человек погибли и более 500 получили ранения. Наша главная задача сейчас - спасение (пассажиров) и оказание медицинской помощи раненым", - сообщил главный секретарь штата Одиша агентству. Ранее издание Press Trust of India сообщало, что число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек. Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3-4 вагона с людьми. На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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в мире, индия, ченнаи, происшествия