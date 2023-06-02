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СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии выросло до 300
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии выросло до 300 - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии выросло до 300
Число пострадавших в столкновении пассажирского и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 300 человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:37
2023-06-02T19:37
2023-06-02T19:48
индия
происшествия
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ченнаи
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении пассажирского и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 300 человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли не менее 50 человек, пострадали не менее 179 человек. Пострадавшие доставляются в расположенные рядом с местом аварии больницы и медицинские колледжи, персонал которых был поднят по тревоге.Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. По уточненным данным, в результате столкновения с рельс сошли 15 вагонов пассажирского поезда и вагоны грузового состава. Ряд поездов, которые должны были пройти по этой ветке, отменен.На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
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индия, происшествия, в мире, ченнаи
Индия, Происшествия, В мире, Ченнаи
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии выросло до 300
NDTV: число пострадавших при столкновении поездов в Индии выросло до 300 человек