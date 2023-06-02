https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875863062.html

При обстреле Новопетриковки в ДНР пострадали два человека

При обстреле Новопетриковки в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2023

При обстреле Новопетриковки в ДНР пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Новопетриковки со стороны украинских войск, зафиксировано прямое попадание в здание школы в Куйбышевском... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:13

2023-06-02T19:13

2023-06-02T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Новопетриковки со стороны украинских войск, зафиксировано прямое попадание в здание школы в Куйбышевском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 18.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Новопетриковка: - по улице Советской, 38 ранены женщина 1975 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - зафиксировано прямое попадание в здание МБОУ "Школа № 41 города Донецка" по проспекту Колхозному", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района погиб мирный житель, было также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, еще один снаряд попал рядом с больницей. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстрелах района города со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. Кроме того, ведомство сообщало об обстреле Новопетриковки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато