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Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 02.06.2023 (обновлено: 23:30 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html
Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ
Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ - РИА Новости, 02.06.2023
Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ
Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры из-за обстрелов, освободят от квартплаты до возвращения домой, сообщил журналистам губернатор Белгородской области... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:55
2023-06-02T23:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры из-за обстрелов, освободят от квартплаты до возвращения домой, сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Со вчерашнего дня все, кто покинул свои квартиры, квартплату до момента прихода в свои квартиры платить не будут", - сказал Гладков, отметив, что также власти прорабатывают и другие меры социальной поддержки.Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html
белгородская область
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Жители Шебекино, размещенные в спорткомплексе "Белгород Арена"
Жителей белгородского Шебекино временно разместили в спорткомплексе "Белгород Арена", с ними работают волонтеры, с детьми - аниматоры, передает корреспондент РИА Новости
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ

Гладков сообщил, что эвакуировавшихся жителей Шебекино на время свободят от платы за ЖКХ

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры из-за обстрелов, освободят от квартплаты до возвращения домой, сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Со вчерашнего дня все, кто покинул свои квартиры, квартплату до момента прихода в свои квартиры платить не будут", - сказал Гладков, отметив, что также власти прорабатывают и другие меры социальной поддержки.
Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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