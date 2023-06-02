https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html

Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ

Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ - РИА Новости, 02.06.2023

Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры, освободят от платы за ЖКХ

Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры из-за обстрелов, освободят от квартплаты до возвращения домой, сообщил журналистам губернатор Белгородской области... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:55

2023-06-02T16:55

2023-06-02T23:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Жителей Шебекино, покинувших свои квартиры из-за обстрелов, освободят от квартплаты до возвращения домой, сообщил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Со вчерашнего дня все, кто покинул свои квартиры, квартплату до момента прихода в свои квартиры платить не будут", - сказал Гладков, отметив, что также власти прорабатывают и другие меры социальной поддержки.Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html

белгородская область

шебекино

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Жители Шебекино, размещенные в спорткомплексе "Белгород Арена" Жителей белгородского Шебекино временно разместили в спорткомплексе "Белгород Арена", с ними работают волонтеры, с детьми - аниматоры, передает корреспондент РИА Новости 2023-06-02T16:55 true PT0M22S

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины