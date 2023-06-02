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В ВСУ нашли неожиданный способ для пополнения резервов - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 02.06.2023 (обновлено: 15:57 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/poligloty-1875746010.html
В ВСУ нашли неожиданный способ для пополнения резервов
В ВСУ нашли неожиданный способ для пополнения резервов - РИА Новости, 02.06.2023
В ВСУ нашли неожиданный способ для пополнения резервов
ВСУ готовы мобилизовать женщин-переводчиков, так как Киеву требуются специалисты, способные работать на фронте с иностранными инструкторами и западной техникой, РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:41
2023-06-02T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ готовы мобилизовать женщин-переводчиков, так как Киеву требуются специалисты, способные работать на фронте с иностранными инструкторами и западной техникой, сообщил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. "К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками", — приводит слова комиссара местное издание Kharkiv Today. По его словам, на эти должности готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин. Комиссар уточнил, что раз в месяц владеющих иностранными языками людей отбирают из числа мобилизованных и отправляют учиться военному делу в соответствующие учебные заведения. Затем они служат на полигонах, где проходят обучение работе с западными танками и гаубицами. Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Представителей других профессий, по ее словам, могут мобилизовать только в добровольном порядке. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В ВСУ нашли неожиданный способ для пополнения резервов

Военный комиссар в Харьковской области предложил мобилизовать женщин-полиглотов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ готовы мобилизовать женщин-переводчиков, так как Киеву требуются специалисты, способные работать на фронте с иностранными инструкторами и западной техникой, сообщил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап.
«
"К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками", — приводит слова комиссара местное издание Kharkiv Today.
По его словам, на эти должности готовы взять и женщин, но их мобилизуют только по собственному желанию — в отличие от мужчин.
Комиссар уточнил, что раз в месяц владеющих иностранными языками людей отбирают из числа мобилизованных и отправляют учиться военному делу в соответствующие учебные заведения. Затем они служат на полигонах, где проходят обучение работе с западными танками и гаубицами.
Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Представителей других профессий, по ее словам, могут мобилизовать только в добровольном порядке.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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