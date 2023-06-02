https://ria.ru/20230602/pogoda-1875790841.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 02.06.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, ожидается дождь, местами – ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:46

2023-06-02T14:46

2023-06-02T14:46

погода

общество

москва

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, ожидается дождь, местами – ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается дождь, местами – ливень, гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Кроме того, горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи от них автомобили.

https://ria.ru/20230601/pogoda-1875463600.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, россия