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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 02.06.2023
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14:46 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/pogoda-1875790841.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 02.06.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, ожидается дождь, местами – ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:46
2023-06-02T14:46
погода
общество
москва
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, ожидается дождь, местами – ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается дождь, местами – ливень, гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Кроме того, горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи от них автомобили.
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погода, общество, москва, россия
Погода, Общество, Москва, Россия
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили о ливне и ветре с порывами до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Евгений ОдиноковВид со смотровой площадки "Центрального Детского Мира на Лубянке" на высотное здание на Котельнической набережной в Москве
Вид со смотровой площадки Центрального Детского Мира на Лубянке на высотное здание на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Вид со смотровой площадки "Центрального Детского Мира на Лубянке" на высотное здание на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, ожидается дождь, местами – ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидается дождь, местами – ливень, гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи от них автомобили.
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в июне
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