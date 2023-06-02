https://ria.ru/20230602/poezda-1875879981.html

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70 - РИА Новости, 02.06.2023

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70

Число погибших при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 70, сообщает издание India Today. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T21:44

2023-06-02T21:44

2023-06-02T22:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 70, сообщает издание India Today."По меньшей мере 70 человек погибли... в результате аварии с участием трех поездов", - говорится в сообщении издания.Ранее издание Press Trust of India со ссылкой на представителей властей писало, что около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии.Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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в мире, индия, происшествия, ченнаи