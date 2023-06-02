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СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350 - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:18
2023-06-02T20:18
2023-06-02T20:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of India. Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3-4 вагона с людьми. Ранее издание сообщало, что в результате столкновения погибли не менее 50 человек, пострадали не менее 300 человек. Пострадавшие доставляются в расположенные рядом с местом аварии больницы и медицинские колледжи, персонал которых был поднят по тревоге. Ряд поездов, которые должны были пройти по этой ветке, отменен. На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индия, ченнаи, происшествия
В мире, Индия, Ченнаи, Происшествия
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
Press Trust of India: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости.
Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of India
.
Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи
, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3-4 вагона с людьми.
Ранее издание сообщало, что в результате столкновения погибли не менее 50 человек, пострадали не менее 300 человек. Пострадавшие доставляются в расположенные рядом с местом аварии больницы и медицинские колледжи, персонал которых был поднят по тревоге.
Ряд поездов, которые должны были пройти по этой ветке, отменен.
На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
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