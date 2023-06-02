Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350 - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/poezda-1875870419.html
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350 - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350
Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:18
2023-06-02T20:18
в мире
индия
ченнаи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875854926_0:0:981:552_1920x0_80_0_0_1c1532d5468dbaa144975393a67c3aa4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of India. Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3-4 вагона с людьми. Ранее издание сообщало, что в результате столкновения погибли не менее 50 человек, пострадали не менее 300 человек. Пострадавшие доставляются в расположенные рядом с местом аварии больницы и медицинские колледжи, персонал которых был поднят по тревоге. Ряд поездов, которые должны были пройти по этой ветке, отменен. На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
индия
ченнаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875854926_111:0:847:552_1920x0_80_0_0_612c9e0566bdd0ad2f5ca5f153bdaeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, ченнаи, происшествия
В мире, Индия, Ченнаи, Происшествия
СМИ: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350

Press Trust of India: число пострадавших при столкновении поездов в Индии возросло до 350

© Кадр видео очевидцаМесто столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
Место столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
© Кадр видео очевидца
Место столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша составило не менее 350 человек, сообщает издание Press Trust of India.
Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3-4 вагона с людьми.
Ранее издание сообщало, что в результате столкновения погибли не менее 50 человек, пострадали не менее 300 человек. Пострадавшие доставляются в расположенные рядом с местом аварии больницы и медицинские колледжи, персонал которых был поднят по тревоге.
Ряд поездов, которые должны были пройти по этой ветке, отменен.
На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который будет наблюдать за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
1 марта, 13:19
 
В миреИндияЧеннаиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала