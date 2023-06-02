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При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
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19:00 02.06.2023 (обновлено: 19:16 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/poezda-1875861287.html
При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ
При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ
Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии выросло до 179, есть погибшие, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии выросло до 179, есть погибшие, сообщает телеканал NDTV. Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Ранее сообщалось о не менее чем 47 пострадавших.Начальник пожарной службы Одиши Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был подняты по тревоге. В спасательной операции принимают участие более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших, многие из которых могут быть под опрокинувшимися вагонами поезда, уточняет телеканал.
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в мире, индия, ченнаи
В мире, Индия, Ченнаи
При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ

NDTV: при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии пострадали 179 человек

© Кадр видео очевидцаМесто столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
Место столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
© Кадр видео очевидца
Место столкновения поездов в районе города Баласор в Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии выросло до 179, есть погибшие, сообщает телеканал NDTV.
Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Ранее сообщалось о не менее чем 47 пострадавших.
Начальник пожарной службы Одиши Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был подняты по тревоге.
В спасательной операции принимают участие более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших, многие из которых могут быть под опрокинувшимися вагонами поезда, уточняет телеканал.
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