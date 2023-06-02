https://ria.ru/20230602/poezda-1875861287.html

При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ

При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

При столкновении поездов в Индии пострадали не менее 179 человек, пишут СМИ

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии выросло до 179, есть погибшие, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:00

2023-06-02T19:00

2023-06-02T19:16

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии выросло до 179, есть погибшие, сообщает телеканал NDTV. Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Ранее сообщалось о не менее чем 47 пострадавших.Начальник пожарной службы Одиши Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был подняты по тревоге. В спасательной операции принимают участие более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших, многие из которых могут быть под опрокинувшимися вагонами поезда, уточняет телеканал.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, ченнаи