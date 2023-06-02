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В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником - РИА Новости, 02.06.2023
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14:09 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/podrostki-1875780077.html
В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником
В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником - РИА Новости, 02.06.2023
В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником
Следователи в Мурманске возбудили дело о халатности в отношении работников органов профилактики после того, как в социальных сетях появилось видео, где... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:09
2023-06-02T14:09
подростки
происшествия
мурманск
россия
кольский район
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили дело о халатности в отношении работников органов профилактики после того, как в социальных сетях появилось видео, где подростки надругались над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии, сообщили в региональном СУСК РФ. На этой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков заставили 11-летнего мальчика, у которого, как утверждается, есть задержка в развитии, совершить действие сексуального характера. После появления видео следователи начали проверку. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад. "В настоящее время возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами (ч. 1 ст. 293 УК - халатность)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подростки из Кольского района с сентября 2022 года состояли на учете в органах профилактики, а в мае совершили противоправные действия в отношении своего сверстника. "Следователями будет проверена полнота проводимой должностными лицами органов системы профилактики работы, исполнение возложенных на них полномочий и ее соответствие требованиям федерального закона и иных нормативно-правовых актов", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html
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подростки, происшествия, мурманск, россия, кольский район, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область
Подростки, Происшествия, Мурманск, Россия, Кольский район, Следственный комитет России (СК РФ), Мурманская область
В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником

В Мурманске возбудили дело о халатности после надругательства подростков над сверстником

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили дело о халатности в отношении работников органов профилактики после того, как в социальных сетях появилось видео, где подростки надругались над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии, сообщили в региональном СУСК РФ.
На этой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков заставили 11-летнего мальчика, у которого, как утверждается, есть задержка в развитии, совершить действие сексуального характера. После появления видео следователи начали проверку. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад.
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"В настоящее время возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами (ч. 1 ст. 293 УК - халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подростки из Кольского района с сентября 2022 года состояли на учете в органах профилактики, а в мае совершили противоправные действия в отношении своего сверстника.
"Следователями будет проверена полнота проводимой должностными лицами органов системы профилактики работы, исполнение возложенных на них полномочий и ее соответствие требованиям федерального закона и иных нормативно-правовых актов", - пояснили в ведомстве.
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ПодросткиПроисшествияМурманскРоссияКольский районСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская область
 
 
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