https://ria.ru/20230602/podrostki-1875780077.html

В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником

В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником - РИА Новости, 02.06.2023

В Мурманске возбудили дело после надругательства подростков над сверстником

Следователи в Мурманске возбудили дело о халатности в отношении работников органов профилактики после того, как в социальных сетях появилось видео, где... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:09

2023-06-02T14:09

2023-06-02T14:09

подростки

происшествия

мурманск

россия

кольский район

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили дело о халатности в отношении работников органов профилактики после того, как в социальных сетях появилось видео, где подростки надругались над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии, сообщили в региональном СУСК РФ. На этой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков заставили 11-летнего мальчика, у которого, как утверждается, есть задержка в развитии, совершить действие сексуального характера. После появления видео следователи начали проверку. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад. "В настоящее время возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами (ч. 1 ст. 293 УК - халатность)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подростки из Кольского района с сентября 2022 года состояли на учете в органах профилактики, а в мае совершили противоправные действия в отношении своего сверстника. "Следователями будет проверена полнота проводимой должностными лицами органов системы профилактики работы, исполнение возложенных на них полномочий и ее соответствие требованиям федерального закона и иных нормативно-правовых актов", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html

https://ria.ru/20230514/ekaterinburg-1871645216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, мурманск, россия, кольский район, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область