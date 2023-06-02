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Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье"
Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье" - РИА Новости, 02.06.2023
Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье"
Сезонный проект "Лето в Подмосковье" стартовал в Московской области, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:57
2023-06-02T13:57
2023-06-02T13:57
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сезонный проект "Лето в Подмосковье" стартовал в Московской области, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. "Все лето в Подмосковье будут проходить культурные мероприятия различных форматов. Запланирован целый ряд масштабных событий, например, фестиваль Чайковского в Клину и "Лето.Музыка.Музей" в Истре, гастрономический "Сыр.Пир.Мир" и "Завтрак в Подмосковье", "Джазовые сезоны" и "Проект.Поэт". Места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы ждут гостей", - отметила Каклюгина, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства культуры Московской области. Около 17 тысяч мероприятий пройдут в парках городских округов, специально оборудованных для встречи гостей фестивалей. "Свою большую программу для нового сезона также подготовили и подмосковные парки – это более 17 тысяч мероприятий в городских округах. Встречающие центры, удобные парковки, создание новых рабочих мест, точек притяжения в городах Московской области – все это отвечает на запрос жителей и гостей региона", - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе. В рамках проведения "Лета в Подмосковье" в городском округе Истра пройдет 10-дневный областной гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир". Помимо него будет организован проект "Город танцует в парках", который позволит выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья.
https://ria.ru/20230601/blagoustroystvo-1875536398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Истра
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сезонный проект "Лето в Подмосковье" стартовал в Московской области, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
"Все лето в Подмосковье будут проходить культурные мероприятия различных форматов. Запланирован целый ряд масштабных событий, например, фестиваль Чайковского в Клину
и "Лето.Музыка.Музей" в Истре
, гастрономический "Сыр.Пир.Мир" и "Завтрак в Подмосковье", "Джазовые сезоны" и "Проект.Поэт". Места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы ждут гостей", - отметила Каклюгина, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства культуры Московской области.
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Около 17 тысяч мероприятий пройдут в парках городских округов, специально оборудованных для встречи гостей фестивалей.
"Свою большую программу для нового сезона также подготовили и подмосковные парки – это более 17 тысяч мероприятий в городских округах. Встречающие центры, удобные парковки, создание новых рабочих мест, точек притяжения в городах Московской области – все это отвечает на запрос жителей и гостей региона", - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В рамках проведения "Лета в Подмосковье" в городском округе Истра пройдет 10-дневный областной гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир". Помимо него будет организован проект "Город танцует в парках", который позволит выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья.