https://ria.ru/20230602/podmoskove-1875775167.html

Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье"

Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье" - РИА Новости, 02.06.2023

Стартовал сезонный культурный проект "Лето в Подмосковье"

Сезонный проект "Лето в Подмосковье" стартовал в Московской области, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:57

2023-06-02T13:57

2023-06-02T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

клин

истра

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сезонный проект "Лето в Подмосковье" стартовал в Московской области, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. "Все лето в Подмосковье будут проходить культурные мероприятия различных форматов. Запланирован целый ряд масштабных событий, например, фестиваль Чайковского в Клину и "Лето.Музыка.Музей" в Истре, гастрономический "Сыр.Пир.Мир" и "Завтрак в Подмосковье", "Джазовые сезоны" и "Проект.Поэт". Места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы ждут гостей", - отметила Каклюгина, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства культуры Московской области. Около 17 тысяч мероприятий пройдут в парках городских округов, специально оборудованных для встречи гостей фестивалей. "Свою большую программу для нового сезона также подготовили и подмосковные парки – это более 17 тысяч мероприятий в городских округах. Встречающие центры, удобные парковки, создание новых рабочих мест, точек притяжения в городах Московской области – все это отвечает на запрос жителей и гостей региона", - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе. В рамках проведения "Лета в Подмосковье" в городском округе Истра пройдет 10-дневный областной гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир". Помимо него будет организован проект "Город танцует в парках", который позволит выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья.

https://ria.ru/20230601/blagoustroystvo-1875536398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, истра