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Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей

Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей - РИА Новости, 02.06.2023

Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей

В Когалыме в рамках 33-го заседания Совета Законодателей Югры, Тюменской области и Ямала были рассмотрены задачи органов государственной власти по реализации... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:38

2023-06-02T14:38

2023-06-02T14:38

ханты-мансийский автономный округ

борис хохряков

наталья комарова

когалым

россия

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Когалыме в рамках 33-го заседания Совета Законодателей Югры, Тюменской области и Ямала были рассмотрены задачи органов государственной власти по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию, а также меры социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей."Мы отошли от практики проведения Совета Законодателей в столицах субъектов Российской Федерации. Мы за последнее время побывали за полярным кругом – в Лабытнанги, в культурном центре Тюменской области Тобольске. И вот сегодня мы работаем в Когалыме - это прекрасный молодой город, жемчужина Югры", - рассказал журналистам председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.От Тюменской области в заседании приняла участие делегация парламентариев во главе с председателем областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а делегацию от Ямало-Ненецкого автономного округа возглавлял председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.Перед началом заседания благодарностями Совета Законодателей были отмечены граждане и коллективы предприятий. Среди награжденных от Югры – легендарный нефтяник Геннадий Левин (которому несколько дней назад исполнилось 85 лет), а также Сургутский и Нижневартовский государственные университеты."Мы рассмотрели вопросы, которые тесно переплетаются – это итоги послания президента РФ Федеральному собранию и меры социальной поддержки как воинов, которые принимают участие в СВО, так и их семей. Я должен сказать, что только в Югре у нас предусмотрено 23 меры поддержки военнослужащим и их семьям, и по мере необходимости, конечно, мы будем проводить законодательное регулирование по расширению этих мер", - сказал спикер Думы ХМАО-Югры.На сегодняшний день в Югре принят пакет документов, позволяющий оказывать всестороннюю помощь: денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, родительской платы в детских дошкольных организациях, предоставление школьникам бесплатного двухразового питания в учебное время, медицинское сопровождение, бесплатная юрпомощь, предоставление бюджетных средств государственным и муниципальным учреждениям с целью сохранения рабочих мест сотрудников."Три дня назад вместе с губернатором Натальей Комаровой и общественниками мы открывали региональный филиал Государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Фонд позволяет без обращения в различные инстанции получать помощь в режиме одного окна", - отметил на заседании Хохряков.Также законодателями трех регионов были рассмотрены вопросы государственной поддержки авиасообщения, водного сообщения и вопросы развития гражданско-патриотического общества.

https://ria.ru/20230530/reyting-1875006568.html

https://ria.ru/20230524/investitsii-1873877298.html

когалым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

борис хохряков, наталья комарова, когалым, россия