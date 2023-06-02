https://ria.ru/20230602/podderzhka-1875787386.html
Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей
Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей - РИА Новости, 02.06.2023
Совет Законодателей обсудил в Югре меры поддержки военнослужащих и их семей
В Когалыме в рамках 33-го заседания Совета Законодателей Югры, Тюменской области и Ямала были рассмотрены задачи органов государственной власти по реализации... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:38
2023-06-02T14:38
2023-06-02T14:38
ханты-мансийский автономный округ
борис хохряков
наталья комарова
когалым
россия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Когалыме в рамках 33-го заседания Совета Законодателей Югры, Тюменской области и Ямала были рассмотрены задачи органов государственной власти по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию, а также меры социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей."Мы отошли от практики проведения Совета Законодателей в столицах субъектов Российской Федерации. Мы за последнее время побывали за полярным кругом – в Лабытнанги, в культурном центре Тюменской области Тобольске. И вот сегодня мы работаем в Когалыме - это прекрасный молодой город, жемчужина Югры", - рассказал журналистам председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.От Тюменской области в заседании приняла участие делегация парламентариев во главе с председателем областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а делегацию от Ямало-Ненецкого автономного округа возглавлял председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.Перед началом заседания благодарностями Совета Законодателей были отмечены граждане и коллективы предприятий. Среди награжденных от Югры – легендарный нефтяник Геннадий Левин (которому несколько дней назад исполнилось 85 лет), а также Сургутский и Нижневартовский государственные университеты."Мы рассмотрели вопросы, которые тесно переплетаются – это итоги послания президента РФ Федеральному собранию и меры социальной поддержки как воинов, которые принимают участие в СВО, так и их семей. Я должен сказать, что только в Югре у нас предусмотрено 23 меры поддержки военнослужащим и их семьям, и по мере необходимости, конечно, мы будем проводить законодательное регулирование по расширению этих мер", - сказал спикер Думы ХМАО-Югры.На сегодняшний день в Югре принят пакет документов, позволяющий оказывать всестороннюю помощь: денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, родительской платы в детских дошкольных организациях, предоставление школьникам бесплатного двухразового питания в учебное время, медицинское сопровождение, бесплатная юрпомощь, предоставление бюджетных средств государственным и муниципальным учреждениям с целью сохранения рабочих мест сотрудников."Три дня назад вместе с губернатором Натальей Комаровой и общественниками мы открывали региональный филиал Государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Фонд позволяет без обращения в различные инстанции получать помощь в режиме одного окна", - отметил на заседании Хохряков.Также законодателями трех регионов были рассмотрены вопросы государственной поддержки авиасообщения, водного сообщения и вопросы развития гражданско-патриотического общества.
https://ria.ru/20230530/reyting-1875006568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис хохряков, наталья комарова, когалым, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Борис Хохряков, Наталья Комарова, Когалым, Россия
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Когалыме в рамках 33-го заседания Совета Законодателей Югры, Тюменской области и Ямала были рассмотрены задачи органов государственной власти по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию, а также меры социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
"Мы отошли от практики проведения Совета Законодателей в столицах субъектов Российской Федерации. Мы за последнее время побывали за полярным кругом – в Лабытнанги
, в культурном центре Тюменской области Тобольске
. И вот сегодня мы работаем в Когалыме - это прекрасный молодой город, жемчужина Югры", - рассказал журналистам председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков
.
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От Тюменской области в заседании приняла участие делегация парламентариев во главе с председателем областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а делегацию от Ямало-Ненецкого автономного округа возглавлял председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Перед началом заседания благодарностями Совета Законодателей были отмечены граждане и коллективы предприятий. Среди награжденных от Югры – легендарный нефтяник Геннадий Левин (которому несколько дней назад исполнилось 85 лет), а также Сургутский и Нижневартовский государственные университеты.
"Мы рассмотрели вопросы, которые тесно переплетаются – это итоги послания президента РФ Федеральному собранию и меры социальной поддержки как воинов, которые принимают участие в СВО, так и их семей. Я должен сказать, что только в Югре у нас предусмотрено 23 меры поддержки военнослужащим и их семьям, и по мере необходимости, конечно, мы будем проводить законодательное регулирование по расширению этих мер", - сказал спикер Думы ХМАО-Югры.
На сегодняшний день в Югре принят пакет документов, позволяющий оказывать всестороннюю помощь: денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, родительской платы в детских дошкольных организациях, предоставление школьникам бесплатного двухразового питания в учебное время, медицинское сопровождение, бесплатная юрпомощь, предоставление бюджетных средств государственным и муниципальным учреждениям с целью сохранения рабочих мест сотрудников.
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"Три дня назад вместе с губернатором Натальей Комаровой
и общественниками мы открывали региональный филиал Государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Фонд позволяет без обращения в различные инстанции получать помощь в режиме одного окна", - отметил на заседании Хохряков.
Также законодателями трех регионов были рассмотрены вопросы государственной поддержки авиасообщения, водного сообщения и вопросы развития гражданско-патриотического общества.