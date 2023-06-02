https://ria.ru/20230602/peregovory-1875886282.html

Киев заявил о "закрытых дверях" для переговоров с Москвой

Киев заявил о "закрытых дверях" для переговоров с Москвой - РИА Новости, 02.06.2023

Киев заявил о "закрытых дверях" для переговоров с Москвой

Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не собирается их открывать, заявил секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:12

2023-06-02T23:12

2023-06-02T23:42

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не собирается их открывать, заявил секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада"."Мы двери не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу — что с (президентом России Владимиром. — Прим.ред.) Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", — сказал он.По словам Данилова, мнение других стран по поводу переговоров объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления". Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам европейского турне заявил, что Киев, Москва и страны Европы — все надеются на мирное разрешение конфликта. Во время своей поездки на прошлой неделе китайский дипломат посетил Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. В этих странах он обсудил инициативу Си Цзиньпина по политическому урегулированию украинского кризиса. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Дипломат также отметил, что в вопросе украинского кризиса Пекин всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В Киеве эту инициативу раскритиковали, назвав ее непродуманной и содержащей лишь общие принципы.Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. В МИД России заявляли, что кураторам Киева переговоры не нужны, их цель деструктивна. В Москве отмечали, что в первое время после начала спецоперации в Киеве показывали готовность к переговорам, но после указания западных кураторов, которые готовы вести против России "войну до последнего украинца", были вынуждены отказаться от этого.

https://ria.ru/20230601/peregovory-1875494309.html

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874278882.html

https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html

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в мире, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины