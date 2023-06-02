https://ria.ru/20230602/peregovory-1875758606.html

Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине

Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2023

Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:09

2023-06-02T13:09

2023-06-02T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

сша

энтони блинкен

украина

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров. "США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров", - подчеркнул Блинкен. Он также отметил, что США поддержат усилия Бразилии, Китая и любой другой страны, если они помогут найти путь к "справедливому миру на Украине". Госсекретарь США в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G.

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, энтони блинкен, украина, россия