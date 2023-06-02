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Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине
Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2023
Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:09
2023-06-02T13:09
2023-06-02T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энтони блинкен
украина
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров. "США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров", - подчеркнул Блинкен. Он также отметил, что США поддержат усилия Бразилии, Китая и любой другой страны, если они помогут найти путь к "справедливому миру на Украине". Госсекретарь США в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G.
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энтони Блинкен, Украина, Россия
Блинкен заявил о желании привести Россию за стол переговоров по Украине
Блинкен: США поддержат любую инициативу по Украине, которая приведет Россию к переговорам