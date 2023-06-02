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Бывший вице-премьер Украины высказался об идее переговоров Москвы и Киева
Бывший вице-премьер Украины высказался об идее переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2023
Бывший вице-премьер Украины высказался об идее переговоров Москвы и Киева
России пока нет смысла вести переговоры с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007 годы), экс-министр образования и науки РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:33
2023-06-02T06:33
2023-06-02T11:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
дмитрий табачник
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. России пока нет смысла вести переговоры с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007 годы), экс-министр образования и науки страны (2010-2014 годы) Дмитрий Табачник. "С Зеленским (переговоры. — Прим. ред.) невозможны. Ну нет смысла обсуждать (условия мира. — Прим. ред.). Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством", — отметил Табачник.По его оценке, начинать переговоры можно только после денацификации Украины. "Я исхожу из тех постулатов, которые являются общепринятыми. Президент Российской Федерации сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это. И когда это будет не только декларируемым с российской стороны лозунгом, но осознанным фактом с украинской стороны — отказ от целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими", — считает он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875681123.html
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россия, владимир зеленский, украина, дмитрий табачник, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Табачник, В мире
Бывший вице-премьер Украины высказался об идее переговоров Москвы и Киева
Бывший вице-премьер Украины: переговоры нужно вести после денацификации, без Зеленского
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. России пока нет смысла вести переговоры с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007 годы), экс-министр образования и науки страны (2010-2014 годы) Дмитрий Табачник.
«
"С Зеленским (переговоры. — Прим. ред.) невозможны. Ну нет смысла обсуждать (условия мира. — Прим. ред.). Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством", — отметил Табачник.
По его оценке, начинать переговоры можно только после денацификации Украины.
"Я исхожу из тех постулатов, которые являются общепринятыми. Президент Российской Федерации сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это. И когда это будет не только декларируемым с российской стороны лозунгом, но осознанным фактом с украинской стороны — отказ от целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими", — считает он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов