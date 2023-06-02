https://ria.ru/20230602/penza-1875749423.html

Пензенская область приняла эвакуированных жителей Белгородской области

Пензенская область приняла эвакуированных жителей Белгородской области - РИА Новости, 02.06.2023

Пензенская область приняла эвакуированных жителей Белгородской области

Пензенская область в пятницу приняла первых 179 жителей обстреливаемых районов Белгородской области, эвакуированные дети и женщины будут находиться в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:46

2023-06-02T12:46

2023-06-02T12:46

пензенская область

белгородская область

пензенская область

спасский район

олег мельниченко

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕНЗА, 2 июн - РИА Новости. Пензенская область в пятницу приняла первых 179 жителей обстреливаемых районов Белгородской области, эвакуированные дети и женщины будут находиться в подготовленных пунктах временного размещения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. "Встретили сегодня семьи из Белгородской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за непрекращающихся обстрелов укронацистов. О том, чтобы разместить людей у нас в регионе, меня попросил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, я согласился, ни минуты не сомневаясь в этом. К нам приехали 179 человек, 125 из них - дети разных возрастов - от грудного до 13-14 лет. Все остальные - женщины. Лично встретил их, убедился, что всем уделили должное внимание. С комфортом разместим наших сограждан в Леонидовке и на базе отдыха в Спасском районе. Все вопросы, связанные с заселением, уже уладили, комнаты подготовили. У нас созданы все условия, чтобы прибывшие чувствовали себя как дома", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что с белгородцами будут работать медики и психологи, чтобы помочь им скорее адаптироваться к новым условиям и пережить то, что с ними произошло. "С детьми будут заниматься педагоги, будем готовить для них культурные, образовательные и спортивные мероприятия, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и были окружены заботой", - добавил он. Одна из эвакуированных жительниц Белгородской области отметила, что оставаться было страшно. "Это не передать, с детьми там очень страшно, очень. Поэтому решили с детьми уехать подальше куда-нибудь. Спасибо большое, что нас здесь приютили. Дорога прошла очень хорошо, поддержка со всех сторон. Очень хорошо", - сказала она на видео, опубликованном в телеграм-канале Мельниченко. Как уточнила пресс-служба правительства региона, на железнодорожном вокзале вместе с губернатором прибывших из Белгородской области встречали сотрудники МЧС, курсанты и волонтеры, которые оказывали помощь с размещением людей в автобусы. "Мы сегодня мы встречали наших друзей из Белгородской области... Мы подготовили площадки для всех на двух базах. Одна в Спасском районе - база отдыха "Кленовая роща", там будут размещаться 105 человек. И вторая база в Леонидовке в корпусах квартирного типа, там там у нас остальные будут наши друзья размещаться", - сказал заместитель председателя правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой правительства области. Он подчеркнул, что вопросам психологической адаптации будет уделено особое внимание. "Сейчас в работу включатся медики и педагоги. Детей и взрослых постараются за короткое время вывести из того напряженного психологического состояния, в котором они находятся", - цитирует слова Космачева пресс-служба.

https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875682267.html

https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html

https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html

белгородская область

пензенская область

спасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, пензенская область, спасский район, олег мельниченко, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)