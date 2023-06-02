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Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области - РИА Новости, 02.06.2023
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями еще одного муниципального района в регионе. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:23
2023-06-02T02:23
2023-06-02T02:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
россия
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями еще одного муниципального района в регионе. "Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона", - сказал Гладков в своем телеграм-канале. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html
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белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области