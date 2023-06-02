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Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/patruli-1875676962.html
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области - РИА Новости, 02.06.2023
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями еще одного муниципального района в регионе. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:23
2023-06-02T02:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
россия
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями еще одного муниципального района в регионе. "Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона", - сказал Гладков в своем телеграм-канале. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html
белгородская область
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белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области

Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями еще одного муниципального района в регионе.
"Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона", - сказал Гладков в своем телеграм-канале.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноРоссияВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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