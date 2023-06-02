https://ria.ru/20230602/patriot-1875867571.html
Зеленский рассказал, почему Украина не может получить ЗРК Patriot
Зеленский рассказал, почему Украина не может получить ЗРК Patriot - РИА Новости, 03.06.2023
Зеленский рассказал, почему Украина не может получить ЗРК Patriot
Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку, заявил президент... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T19:54
2023-06-02T19:54
2023-06-03T00:28
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.По его словам, Киев хочет стопроцентного поражения целей, а не "на 70-75 процентов". Зеленский подчеркнул, что такая цель — амбициозная и трудновыполнимая, так как вследствие серьезного дефицита очередь существует не только за самими ЗРК, но и за боеприпасами к ним.Президент подчеркнул, что "коалиция" для передачи Украине систем Patriot находится на начальной стадии формирования. Инициативу о ее создании Зеленский продвигал накануне на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Там, как утверждает политик, этот вопрос обсуждали с Германией, Данией, Нидерландами и лидерами ЕС.При этом у некоторых стран, согласившихся присоединиться к "коалиции", нет ЗРК Patriot, но они пообещали "искать их", посетовал президент Украины."Это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние", — добавил Зеленский. Как сообщил в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, в мае российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве. Минобороны уточняло в середине месяца, что пять пусковых установок американской системы уничтожили при помощи гиперзвукового комплекса "Кинжал".
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украина, нато, владимир зеленский, евросоюз, алар карис, эстония, в мире, киев, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Евросоюз, Алар Карис, Эстония, В мире, Киев, Сергей Шойгу
Зеленский рассказал, почему Украина не может получить ЗРК Patriot
Зеленский заявил, что Украину поставили в очередь на поставку ЗРК Patriot
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.
По его словам, Киев хочет стопроцентного поражения целей, а не "на 70-75 процентов". Зеленский подчеркнул, что такая цель — амбициозная и трудновыполнимая, так как вследствие серьезного дефицита очередь существует не только за самими ЗРК, но и за боеприпасами к ним.
Президент подчеркнул, что "коалиция" для передачи Украине систем Patriot находится на начальной стадии формирования. Инициативу о ее создании Зеленский продвигал накануне на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Там, как утверждает политик, этот вопрос обсуждали с Германией
, Данией, Нидерландами и лидерами ЕС.
При этом у некоторых стран, согласившихся присоединиться к "коалиции", нет ЗРК Patriot, но они пообещали "искать их", посетовал президент Украины.
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"Это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние", — добавил Зеленский.
Как сообщил в начале недели министр обороны Сергей Шойгу
, в мае российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве. Минобороны уточняло в середине месяца, что пять пусковых установок американской системы уничтожили при помощи гиперзвукового комплекса "Кинжал".
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