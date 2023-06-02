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Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию Эрдогана - РИА Новости, 02.06.2023
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16:57 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/pashinyan-1875833893.html
Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию Эрдогана
Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию Эрдогана - РИА Новости, 02.06.2023
Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию Эрдогана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:57
2023-06-02T16:57
в мире
армения
турция
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства. "Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отбудет в Анкару для участия в церемонии", - говорится в сообщении
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в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян
В мире, Армения, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян
Пашинян отправится в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Премьер Армении Пашинян отправится 3 июня в Анкару на инаугурацию Эрдогана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства.
"Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отбудет в Анкару для участия в церемонии", - говорится в сообщении
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В миреАрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНикол Пашинян
 
 
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