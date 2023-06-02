https://ria.ru/20230602/parlamentarii-1875806620.html

Парламентарии СГ обсудили вопросы демографии и поддержки семей двух стран

Парламентарии СГ обсудили вопросы демографии и поддержки семей двух стран - РИА Новости, 02.06.2023

Парламентарии СГ обсудили вопросы демографии и поддержки семей двух стран

Институт семьи стал одним их главных объектов информационных атак Союзного государства (СГ), где западные глобалисты упорно навязывают обществу нетрадиционные... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:41

2023-06-02T15:41

2023-06-02T15:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

елена афанасьева

белоруссия

россия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875804656_0:6:3116:1758_1920x0_80_0_0_830bb9faecaae62d970c6e236d1b250c.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Институт семьи стал одним их главных объектов информационных атак Союзного государства (СГ), где западные глобалисты упорно навязывают обществу нетрадиционные модели семьи, сказала председатель Комиссии Парламентского Собрания (ПС) по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.На протяжении двух дней, в столице Беларуси, 2-3 июня, проходит 71-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам строительства СГ, главной темой которого стала "Государственная система поддержки семьи в Республике Беларусь и Российской Федерации: направления и перспективы развития".По итогам заседания будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам."Происходит целенаправленная подмена понятий, выраженная идеей толерантности, которая, по существу, является не чем иным, как вседозволенностью. Государственная поддержка семьи является одним из главных направлений деятельности Союзного государства, особенно это касается семей, где есть возрастные пенсионеры и дети, сказала" – сказала на открытии заседания Афанасьева.Говоря о демографической ситуации на территории СГ, парламентарий рассказала, что "существуют большие проблемы с рождением молодого поколения, поэтому много лет Россия и Белоруссия одинаково выстраивают свою демографическую политику"."Если сравнивать наши страны с Европой, необходимо отметить, что у нас самое прогрессивное законодательство в области социальной политики. На сегодняшний день Беларусь в общем рейтинге государств по поддержке семьи занимает 35 место и в странах СНГ – первое место. В России также социальная политика складывается очень удачно и депутатов СГ особо радует то, что у нас есть взаимопонимание в этом вопросе", - подчеркнула она.По мнению парламентария, система поддержки семьи в СГ должна быть нацелена на пропаганду традиционных семейных ценностей во всех сферах общественной жизни белорусов и россиян."Необходима комплексная система поддержки создания семей молодёжью, стимулирование многодетных семей. Большая семья не должна ассоциироваться у молодых людей с экономическими трудностями. Чтобы сломать этот стереотип, государству необходимо наращивать поддержку многодетных семей", - сказала депутат.Говоря о схожести подходов Беларуси и России к предоставлению государственных пособий в связи с рождением детей и в мерах поддержки, направленных на улучшение демографических показателей, парламентарий отметила необходимость продолжения работы по унификации этих подходов и формированию единого правового поля в сфере семейной политики."Полагаю, что в Союзных программах тема семейной политики должна быть усилена. Целесообразно разработать отдельную программу Союзного государства по проведению согласованной семейной политики", - сказала она.Также депутат предложила шире задействовать возможности бюджета Союзного государства и отметила, что "в нынешних условиях большую важность имеет разработка и запуск программ и проектов СГ, направленных на защиту и пропаганду традиционных семейных ценностей".

https://ria.ru/20230531/baza-1875420390.html

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елена афанасьева, белоруссия, россия, снг