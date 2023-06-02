https://ria.ru/20230602/padenie-1875827368.html
"Шут гороховый". Британцы высмеяли очередное падение Байдена
"Шут гороховый". Британцы высмеяли очередное падение Байдена - РИА Новости, 02.06.2023
"Шут гороховый". Британцы высмеяли очередное падение Байдена
Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают падение президента США Джо Байдена на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:37
2023-06-02T16:37
2023-06-02T16:37
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают падение президента США Джо Байдена на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.Пользователи портала предложили свои варианты, почему американский лидер мог потерять равновесие и упасть на сцене."Он не виноват, это мешок на него прыгнул", — написал GrandmaKay."Памперсы перевесили, он и упал", — пошутил Lemoncello."Да он просто опьянел от счастья, потому что республиканцы дали ему карт-бланш, отменив лимит долга. Он в это поверить не мог. Ржачка, да и только", — отметил NoBullHere."Представьте, что было бы, если бы Трамп падал так же часто, как шут гороховый Байден. Упади он хоть раз, это неделю бы во всех новостях показывали", — прокомментировал MattLalonde."Дамы и господа, это лидер свободного мира", — подытожил Dementedjoe.Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230602/unichtozhenie-1875795145.html
https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_092268aee4fb6f75e62922177c580633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
"Шут гороховый". Британцы высмеяли очередное падение Байдена
Читатели Daily Mail назвали причины падения президента США Джо Байдена
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
активно обсуждают падение президента США Джо Байдена на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.
Пользователи портала предложили свои варианты, почему американский лидер мог потерять равновесие и упасть на сцене.
В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО
"Он не виноват, это мешок на него прыгнул", — написал GrandmaKay.
«
"Памперсы перевесили, он и упал", — пошутил Lemoncello.
"Да он просто опьянел от счастья, потому что республиканцы дали ему карт-бланш, отменив лимит долга. Он в это поверить не мог. Ржачка, да и только", — отметил NoBullHere.
"Представьте, что было бы, если бы Трамп падал так же часто, как шут гороховый Байден. Упади он хоть раз, это неделю бы во всех новостях показывали", — прокомментировал MattLalonde.
«
"Дамы и господа, это лидер свободного мира", — подытожил Dementedjoe.
Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Байден ударился головой при выходе из вертолета