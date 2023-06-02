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На Украине призвали временно отстранить Кличко с поста мэра Киева - РИА Новости, 02.06.2023
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19:40 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/otstranenie-1875866143.html
На Украине призвали временно отстранить Кличко с поста мэра Киева
На Украине призвали временно отстранить Кличко с поста мэра Киева - РИА Новости, 02.06.2023
На Украине призвали временно отстранить Кличко с поста мэра Киева
Электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности появилась на сайте Владимира Зеленского - автор документа... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:40
2023-06-02T19:40
украина
киев
россия
виталий кличко
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности появилась на сайте Владимира Зеленского - автор документа убежден, что это необходимо сделать на время расследования истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Петиция опубликована в пятницу и уже набрала 120 голосов из необходимых для рассмотрения Зеленским 25 тысяч. Сбор подписей продлится 90 дней. "Весь народ Украины стал свидетелем вопиющей безответственности ряда должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко... Учитывая тот факт, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена главе КГГА, именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу отстранить Кличко от исполнения обязанностей на период проведения досудебного расследования", - говорится в петиции. Накануне в офисе генпрокурора Украины заявили, что прокуратура возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги бомбоубежища в Киеве, проводится проверка. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители - они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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украина, киев, россия, виталий кличко, владимир зеленский
Украина, Киев, Россия, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
На Украине призвали временно отстранить Кличко с поста мэра Киева

На сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности появилась на сайте Владимира Зеленского - автор документа убежден, что это необходимо сделать на время расследования истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
Петиция опубликована в пятницу и уже набрала 120 голосов из необходимых для рассмотрения Зеленским 25 тысяч. Сбор подписей продлится 90 дней.
"Весь народ Украины стал свидетелем вопиющей безответственности ряда должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко... Учитывая тот факт, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена главе КГГА, именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу отстранить Кличко от исполнения обязанностей на период проведения досудебного расследования", - говорится в петиции.
Накануне в офисе генпрокурора Украины заявили, что прокуратура возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги бомбоубежища в Киеве, проводится проверка. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители - они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ
1 июня, 18:55
 
УкраинаКиевРоссияВиталий КличкоВладимир Зеленский
 
 
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