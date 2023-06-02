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Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти - РИА Новости, 02.06.2023
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17:57 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/otstavka-1875850622.html
Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти
Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти - РИА Новости, 02.06.2023
Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти
Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить правительство премьера Альбина Курти в отставку, а также обвинила его РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:57
2023-06-02T17:57
косово
альбин курти
нато
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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить правительство премьера Альбина Курти в отставку, а также обвинила его в ухудшении отношений с Западом из-за беспорядков на севере. "Давайте… прекратим это недоверие, унижение, ложь и предательство, отправив в отставку правительство Курти", - приводит агентство Рейтер слова экс-премьера Рамуша Харадиная, также являющегося лидером оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова". Как отметило агентство, представители косовских оппозиционных партий также обвинили Курти в ухудшении отношений с западными союзниками из-за столкновений на севере, в результате которых пострадали миротворцы НАТО. В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжают в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства, и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
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косово, альбин курти, нато
Косово, Альбин Курти, НАТО
Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти

Косовская оппозиция призвала депутатов отправить правительство премьера Курти в отставку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПриштина
Приштина - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить правительство премьера Альбина Курти в отставку, а также обвинила его в ухудшении отношений с Западом из-за беспорядков на севере.
"Давайте… прекратим это недоверие, унижение, ложь и предательство, отправив в отставку правительство Курти", - приводит агентство Рейтер слова экс-премьера Рамуша Харадиная, также являющегося лидером оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова".
Как отметило агентство, представители косовских оппозиционных партий также обвинили Курти в ухудшении отношений с западными союзниками из-за столкновений на севере, в результате которых пострадали миротворцы НАТО.
В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжают в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства, и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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