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Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти

Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти - РИА Новости, 02.06.2023

Косовская оппозиция призвала к отставке правительство премьера Курти

Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить правительство премьера Альбина Курти в отставку, а также обвинила его РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:57

2023-06-02T17:57

2023-06-02T17:57

косово

альбин курти

нато

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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Косовская оппозиция призвала депутатов парламента самопровозглашенной республики отправить правительство премьера Альбина Курти в отставку, а также обвинила его в ухудшении отношений с Западом из-за беспорядков на севере. "Давайте… прекратим это недоверие, унижение, ложь и предательство, отправив в отставку правительство Курти", - приводит агентство Рейтер слова экс-премьера Рамуша Харадиная, также являющегося лидером оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова". Как отметило агентство, представители косовских оппозиционных партий также обвинили Курти в ухудшении отношений с западными союзниками из-за столкновений на севере, в результате которых пострадали миротворцы НАТО. В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжают в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства, и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.

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косово, альбин курти, нато