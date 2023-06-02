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В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши - РИА Новости, 02.06.2023
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14:36 02.06.2023 (обновлено: 14:45 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/otnosheniya-1875786857.html
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши
Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:36
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россия
польша
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", - сказал он.
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россия, польша
Россия, Польша
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши

Песков: отношения России и Польши находятся на нулевой, если не на отрицательной отметке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", - сказал он.
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