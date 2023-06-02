https://ria.ru/20230602/otnosheniya-1875786857.html
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши
Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:36
2023-06-02T14:36
2023-06-02T14:45
россия
польша
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", - сказал он.
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россия, польша
В Кремле оценили двусторонние отношения России и Польши
Песков: отношения России и Польши находятся на нулевой, если не на отрицательной отметке
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отношения России и Польши сейчас на нулевой, если не на отрицательной отметке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", - сказал он.
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