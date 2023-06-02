https://ria.ru/20230602/oteli-1875753897.html

Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов

Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов - РИА Новости, 02.06.2023

Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов

Гостиницы и отели побережья Краснодарского края в июне и июле забронированы на 70%, а в августе на 64%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:56

2023-06-02T12:56

2023-06-02T12:56

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Гостиницы и отели побережья Краснодарского края в июне и июле забронированы на 70%, а в августе на 64%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 миллионов человек. На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше – 64% – на август. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха – от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что классификацию прошли почти три тысячи средств размещения. Фонд 277 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров. Больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц увеличивается с каждым годом, они пользуются популярностью у отдыхающих. На конец июня туристы забронировали 66% отелей категории "пять звезд", 71% – категории "четыре звезды", 61% – "три звезды" и 53% – категории "без звезд", добавляют в пресс-службе. Кроме того, в этом сезоне на курортах работают 110 сетевых отелей на 15 тысяч номеров. Из них 22 - это брендовые отели мировых сетей на четыре тысячи номеров, отмечают в администрации региона.

https://ria.ru/20230525/kuban-1874210094.html

https://ria.ru/20220730/more-1806111791.html

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Владимир Лаврентьев

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