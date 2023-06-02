https://ria.ru/20230602/oteli-1875753897.html
Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов
Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов - РИА Новости, 02.06.2023
Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов
Гостиницы и отели побережья Краснодарского края в июне и июле забронированы на 70%, а в августе на 64%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:56
2023-06-02T12:56
2023-06-02T12:56
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
отдых в россии
сочи
анапа
россия
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867577219_153:0:3794:2048_1920x0_80_0_0_195fdbbe8f2018891de7c567c8c07fde.jpg
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Гостиницы и отели побережья Краснодарского края в июне и июле забронированы на 70%, а в августе на 64%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 миллионов человек. На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше – 64% – на август. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха – от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что классификацию прошли почти три тысячи средств размещения. Фонд 277 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров. Больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике. Заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц увеличивается с каждым годом, они пользуются популярностью у отдыхающих. На конец июня туристы забронировали 66% отелей категории "пять звезд", 71% – категории "четыре звезды", 61% – "три звезды" и 53% – категории "без звезд", добавляют в пресс-службе. Кроме того, в этом сезоне на курортах работают 110 сетевых отелей на 15 тысяч номеров. Из них 22 - это брендовые отели мировых сетей на четыре тысячи номеров, отмечают в администрации региона.
https://ria.ru/20230525/kuban-1874210094.html
https://ria.ru/20220730/more-1806111791.html
краснодарский край
сочи
анапа
россия
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867577219_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_cbed43120b487445db3d31509c808959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, отдых в россии, сочи, анапа, россия, отели, туризм, новости - туризм, геленджик
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, отдых в России, Сочи, Анапа, Россия, Отели, Туризм, Новости - Туризм, Геленджик
Отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов
Губернатор Кондратьев: отели побережья Кубани в июне и июле забронировали на 70 процентов
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости.
Гостиницы и отели побережья Краснодарского края в июне и июле забронированы на 70%, а в августе на 64%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
.
"С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 миллионов человек. На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше – 64% – на август. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха – от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году
Отмечается, что классификацию прошли почти три тысячи средств размещения. Фонд 277 отелей и гостиниц высшей категории составляет 36 тысяч номеров. Больше всего четырех- и пятизвездочных отелей расположено в Сочи
, Анапе
и Геленджике
.
Заполняемость и объем бронирования "высокозвездных" гостиниц увеличивается с каждым годом, они пользуются популярностью у отдыхающих. На конец июня туристы забронировали 66% отелей категории "пять звезд", 71% – категории "четыре звезды", 61% – "три звезды" и 53% – категории "без звезд", добавляют в пресс-службе.
Кроме того, в этом сезоне на курортах работают 110 сетевых отелей на 15 тысяч номеров. Из них 22 - это брендовые отели мировых сетей на четыре тысячи номеров, отмечают в администрации региона.
Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!