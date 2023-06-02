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Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
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21:06 02.06.2023 (обновлено: 14:51 06.06.2023)
https://ria.ru/20230602/osadki-1876485782.html
Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T21:06
2023-06-06T14:51
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах - до 20 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что вода самотеком уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". "Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - дополняется в сообщении.
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москва, мосводосток, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, ЦАО

Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах - до 20 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вода самотеком уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток".
"Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - дополняется в сообщении.
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