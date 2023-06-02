https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875884572.html
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев - РИА Новости, 02.06.2023
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев
Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:49
2023-06-02T22:49
2023-06-02T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
игорь клименко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian. "Что касается зарегистрированного оружия: на руках у населения около 1,2 миллиона единиц <...> гладкоствольного, нарезного. <...> Есть от наших европейских партнеров (данные. — Прим. ред.), что после войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия", — сказал он.Клименко напомнил, что в первые дни после начала российской военной операции власти Украины раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им владеют члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). При этом министр выразил опасения, что оружие может попасть в руки криминалитета.
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Игорь Клименко
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев
У населения Украины на руках находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия