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В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 02.06.2023 (обновлено: 23:43 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875884572.html
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев - РИА Новости, 02.06.2023
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев
Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:49
2023-06-02T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
игорь клименко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian. &quot;Что касается зарегистрированного оружия: на руках у населения около 1,2 миллиона единиц &lt;...&gt; гладкоствольного, нарезного. &lt;...&gt; Есть от наших европейских партнеров (данные. — Прим. ред.), что после войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия&quot;, — сказал он.Клименко напомнил, что в первые дни после начала российской военной операции власти Украины раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им владеют члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). При этом министр выразил опасения, что оружие может попасть в руки криминалитета.
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html
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в мире, украина, киев, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Игорь Клименко
В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев

У населения Украины на руках находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian.
«

"Что касается зарегистрированного оружия: на руках у населения около 1,2 миллиона единиц <...> гладкоствольного, нарезного. <...> Есть от наших европейских партнеров (данные. — Прим. ред.), что после войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия", — сказал он.

Клименко напомнил, что в первые дни после начала российской военной операции власти Украины раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им владеют члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). При этом министр выразил опасения, что оружие может попасть в руки криминалитета.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИгорь Клименко
 
 
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