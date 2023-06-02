https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875884572.html

В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев

В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев - РИА Новости, 02.06.2023

В Киеве подсчитали, сколько оружия находится на руках у украинцев

Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T22:49

2023-06-02T22:49

2023-06-02T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

игорь клименко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Украины зарегистрировали около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в интервью BBC News Ukrainian. "Что касается зарегистрированного оружия: на руках у населения около 1,2 миллиона единиц <...> гладкоствольного, нарезного. <...> Есть от наших европейских партнеров (данные. — Прим. ред.), что после войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия", — сказал он.Клименко напомнил, что в первые дни после начала российской военной операции власти Украины раздали гражданам большое количество оружия. Сейчас им владеют члены территориальной обороны (ТРО) и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). При этом министр выразил опасения, что оружие может попасть в руки криминалитета.

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, игорь клименко