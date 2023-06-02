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В Подмосковье нашли крупный арсенал с оружием - РИА Новости, 02.06.2023
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12:51 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875752011.html
В Подмосковье нашли крупный арсенал с оружием
В Подмосковье нашли крупный арсенал с оружием - РИА Новости, 02.06.2023
В Подмосковье нашли крупный арсенал с оружием
Житель Подмосковья хранил в сарае более 40 единиц огнестрельного оружия, включая снайперскую винтовку, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:51
2023-06-02T12:51
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ирина волк
лосино-петровский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
оружие
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель Подмосковья хранил в сарае более 40 единиц огнестрельного оружия, включая снайперскую винтовку, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Полицейскими была обследована хозяйственная постройка, расположенная на участке злоумышленника. Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, – 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка. Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием. Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе", - сказала Волк. Она отметила, что были изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины, заготовки для производства и модернизации оружия, а также более 7 тысяч патронов различного калибра. По ее словам, по подозрению в покушении на сбыт оружия и боеприпасов был задержан житель городского округа Лосино-Петровский, его отправили в СИЗО. Также полицейские устанавливают каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия.
https://ria.ru/20230517/oruzhie-1872310678.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, лосино-петровский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), оружие
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк, Лосино-Петровский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Оружие
В Подмосковье нашли крупный арсенал с оружием

МВД: у жителя Подмосковья нашли в сарае более 40 единиц огнестрельного оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель Подмосковья хранил в сарае более 40 единиц огнестрельного оружия, включая снайперскую винтовку, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейскими была обследована хозяйственная постройка, расположенная на участке злоумышленника. Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, – 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка. Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием. Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе", - сказала Волк.
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Она отметила, что были изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины, заготовки для производства и модернизации оружия, а также более 7 тысяч патронов различного калибра.
По ее словам, по подозрению в покушении на сбыт оружия и боеприпасов был задержан житель городского округа Лосино-Петровский, его отправили в СИЗО. Также полицейские устанавливают каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИрина ВолкЛосино-ПетровскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Оружие
 
 
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