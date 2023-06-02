https://ria.ru/20230602/odnoklassniki-1875722834.html
Одноклассники запускают линейку оригинальных шоу
Одноклассники запускают линейку оригинальных шоу - РИА Новости, 02.06.2023
Одноклассники запускают линейку оригинальных шоу
Одноклассники все лето будут выпускать линейку оригинальных шоу. Выпуски посвящены различным популярным хобби россиян: путешествиям, домашним животным,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:35
2023-06-02T11:35
2023-06-02T11:35
одноклассники
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Одноклассники все лето будут выпускать линейку оригинальных шоу. Выпуски посвящены различным популярным хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Всего для летнего сезона отснято более 50 эпизодов для семи разных проектов. Они будут выходить эксклюзивно в ОК, смотреть их можно будет в сервисе "Увлечения", а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети. Тематики шоу были выбраны с учетом активности в сервисе "Увлечения", который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек, и сезонных интересов пользователей ОК. Зрители смогут узнать оригинальные рецепты блюд для дома и дачи, отправиться в виртуальное путешествие по России, получить полезные советы от профессионалов по содержанию своих питомцев и выбрать для себя новые хобби. Летний сезон открывает шоу "Мое хобби лучше". Ведущие будут разрушать стереотипы про "мужские" и "женские" хобби. Они опробуют распространенные увлечения россиян на себе и на собственном примере покажут, что для занятия любимым делом пол не важен. Эпизоды шоу будут выходить эксклюзивно в ОК каждый вторник. Следующее шоу – "В мире домашних животных" – стартует 7 июня. Контенту про питомцев в ОК посвящена отдельная вертикаль в разделе "Увлечения". Эта тематика входит в топ-10 интересов пользователей соцсети по охвату и вовлеченности. В шоу будет использован контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей. 30 июня стартует тревел-шоу "ОК, мам, поехали", в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта покажут, насколько новыми могут быть места для людей разных поколений. Линейку кулинарного контента в ОК пополнит целая коллекция программ. Шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям о приготовлении простых блюд.
https://ria.ru/20230517/odnoklassniki-1872366133.html
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одноклассники
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Одноклассники все лето будут выпускать линейку оригинальных шоу. Выпуски посвящены различным популярным хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Всего для летнего сезона отснято более 50 эпизодов для семи разных проектов. Они будут выходить эксклюзивно в ОК, смотреть их можно будет в сервисе "Увлечения", а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.
Тематики шоу были выбраны с учетом активности в сервисе "Увлечения", который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек, и сезонных интересов пользователей ОК. Зрители смогут узнать оригинальные рецепты блюд для дома и дачи, отправиться в виртуальное путешествие по России, получить полезные советы от профессионалов по содержанию своих питомцев и выбрать для себя новые хобби.
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Летний сезон открывает шоу "Мое хобби лучше". Ведущие будут разрушать стереотипы про "мужские" и "женские" хобби. Они опробуют распространенные увлечения россиян на себе и на собственном примере покажут, что для занятия любимым делом пол не важен. Эпизоды шоу будут выходить эксклюзивно в ОК каждый вторник.
Следующее шоу – "В мире домашних животных" – стартует 7 июня. Контенту про питомцев в ОК посвящена отдельная вертикаль в разделе "Увлечения". Эта тематика входит в топ-10 интересов пользователей соцсети по охвату и вовлеченности. В шоу будет использован контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей.
30 июня стартует тревел-шоу "ОК, мам, поехали", в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта покажут, насколько новыми могут быть места для людей разных поколений.
Линейку кулинарного контента в ОК пополнит целая коллекция программ. Шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям о приготовлении простых блюд.