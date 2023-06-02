https://ria.ru/20230602/obvinenie-1875690860.html

Украинского пограничника обвинили в расстреле двух человек в Мариуполе

Украинского пограничника обвинили в расстреле двух человек в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2023

Украинского пограничника обвинили в расстреле двух человек в Мариуполе

Следственный комитет предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, расстрелявшему в Мариуполе двух мирных граждан, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:41

2023-06-02T08:41

2023-06-02T12:38

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, расстрелявшему в Мариуполе двух мирных граждан, сообщили в Telegram-канале ведомства."Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, п. "а, ж, л" ч. 2 ст. 105 УК "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство", — уточнили в СК.По информации ведомства, 26 марта 2022 года Ростовский потребовал у проезжавших на мотороллере мирных жителей, мужчины и женщины, остановиться. Они подчинились, но затем на близлежащей улице началась стрельба, и пара попыталась укрыться в безопасном месте. После этого Ростовский "открыл огонь на поражение, причинив им смертельные ранения".Как уточнили в ведомстве, вину пограничника доказывают показания других украинских военных, присутствовавших на месте происшествия в момент убийства. Кроме того, показания дали местные жители, тоже ставшие очевидцами трагедии."Ростовский также признал вину и при проверке показаний на месте сообщил об обстоятельствах совершенного преступления", — добавили в СК.Расследование по уголовному делу продолжается.Ранее на видео с показаниями пограничника, которое имеется в распоряжении РИА Новости, тот признался, что "открыл огонь на поражение" по двум гражданам, зная, что у них нет оружия. Как рассказал Ростовский, он "посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию Российской Федерации". Пограничник подтвердил, что стрелял не предупредительно, а целясь "в спины, в область грудной клетки", когда же люди упали, он "больше к ним не подходил".

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)