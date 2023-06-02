https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 02.06.2023

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 29 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:46

2023-06-02T10:46

2023-06-02T10:46

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

макеевка

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 29 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство заявило, что в 10.15 по Горловке было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и в 10.15 по населенному пункту Макеевка было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

горловка

гольмовский

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, гольмовский, макеевка, вооруженные силы рф, происшествия