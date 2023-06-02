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Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 29 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:46
2023-06-02T10:46
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
макеевка
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 29 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство заявило, что в 10.15 по Горловке было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и в 10.15 по населенному пункту Макеевка было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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горловка, гольмовский, макеевка, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Макеевка, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили 29 снарядов по Гольмовскому, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 29 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ...10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, представительство заявило, что в 10.15 по Горловке было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и в 10.15 по населенному пункту Макеевка было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийМакеевкаВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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